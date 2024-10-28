Солдати РФ і КНДР можуть розпочати наступ у Курській області в найближчому майбутньому, - NYT

Російські та північнокорейські війська, ймовірно, готуються до наступу в Курській області. Він може розпочатися найближчим часом.

Як повідомляє РБК-Україна , про це у коментарі The New York Times розповів заступник командира 61-ї механізованої бригади України підполковник Артем Холодкевич.

При цьому неназваний український офіцер розповів NYT, що для бійців ЗСУ вже випустили українсько-корейський розмовник, щоб закликати північнокорейських солдатів здаватися.

"Вони (українські командири - ред.) попередили нас про напад у найближчому майбутньому. Можливо, у найближчі кілька днів", - розповів він, коментуючи ситуацію у Курській області.

Солдати КНДР допомагають Росії

Нагадаємо, від початку жовтня з'явилася офіційна інформація про те, що Північна Корея відправила своїх солдатів до Росії. Їх розпочали тренувати на полігонах на Далекому Сході.

Частину північнокорейських військових вже перекинули до Курської області. Таке перекидання ГУР зафіксувало минулого тижня.

Але, як сьогодні, 28 жовтня, заявив речник оперативно-тактичного угруповання (ОТГ) "Північний" Вадим Мисник, поки що українські захисники не мали бойового контакту з північнокорейськими солдатами.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія застосує проти ЗСУ перших північнокорейських солдатів 27-28 жовтня.

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