По Україні вводять аварійні відключення світла: список областей

У понеділок, 13 жовтня, у п'яти областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через російські атаки на об’єкти енергетики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та обленерго.
За повідомленням ДТЕК, екстрені відключення електроенергії вже застосовані у Дніпропетровській та Донецькій областях за командою Укренерго.
Також з 8:48 аварійне відключення електроенергії введене у Кіровоградській області.
Крім того, у Полтавській області з 9:07 застосовано графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ).
Причина відключення світла - наслідки російських атак на об`єкти енергетики.
"Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК "Укренерго", - йдеться у повідомленні обленерго.
За вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумщини також введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 4 черг споживачів, повідомили в АТ "Сумиобленерго".
Зауважимо, графіки аварійних відключень застосовуються в аварійних випадках, коли потрібно дуже швидко знизити величину споживаної потужності.
У таких ситуаціях тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, оскільки це - аварійна ситуація.
Сьогодні вночі російські війська ударними безпілотниками атакували ряд північних, східних та південних регіонів.
Сили ППО збили або подавили 69 дронів серед яких "Шахеди" та "Гербери". Водночас зафіксовано 13 влучань ударних безпілотників на семи різних локаціях, а також падіння уламків збитих апаратів у двох місцях.
Так, внаслідок атаки РФ в Одеській області виникла масштабна пожежа на площі понад 5 тисяч квадратних метрів. Вогонь охопив кілька складських приміщень, де зберігалися тканини, одяг і пакувальні матеріали