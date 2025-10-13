По Україні вводять аварійні відключення світла: список областей

За повідомленням ДТЕК, екстрені відключення електроенергії вже застосовані у Дніпропетровській та Донецькій областях за командою Укренерго.

Також з 8:48 аварійне відключення електроенергії введене у Кіровоградській області.

Крім того, у Полтавській області з 9:07 застосовано графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ).

Причина відключення світла - наслідки російських атак на об`єкти енергетики.

"Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК "Укренерго", - йдеться у повідомленні обленерго.

За вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумщини також введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 4 черг споживачів, повідомили в АТ "Сумиобленерго".

Зауважимо, графіки аварійних відключень застосовуються в аварійних випадках, коли потрібно дуже швидко знизити величину споживаної потужності.

У таких ситуаціях тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, оскільки це - аварійна ситуація.