Україну атакували 82 дрони: ППО збила більшість, але були влучання
У ніч на 13 жовтня Росія здійснила чергову атаку по території України, застосувавши 82 ударні безпілотники "Шахед", "Гербера" та дрони інших типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
Атака здійснювалась із напрямків Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ. Близько 50 апаратів становили саме ударні "Шахеди".
За даними Повітряних сил, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.
Станом на 09:00 сили ППО збили або подавили 69 ворожих дронів на півночі, сході та півдні країни.
Водночас зафіксовано 13 влучань ударних безпілотників на семи локаціях, а також падіння уламків збитих апаратів у двох місцях.
Атака триває - в українському небі все ще перебувають ворожі БпЛА. Сили оборони закликають громадян дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.
Обстріли 13 жовтня
Ввечері, 12 жовтня, російська армія запустила декілька груп ударних дронів. Також вночі оголошувалась тривога через загрозу балістичного удару.
Ворожі безпілотники було помічено у різних регіонах країни. Вже близько другої ночі 13 жовтня, на Одещині лунали вибухи. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки РФ в Одеській області виникла масштабна пожежа на площі понад 5 тисяч квадратних метрів. Вогонь охопив кілька складських приміщень, де зберігалися тканини, одяг і пакувальні матеріали