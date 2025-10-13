По Украине вводят аварийные отключения света: список областей

По сообщению ДТЭК, экстренные отключения электроэнергии уже применены в Днепропетровской и Донецкой областях по команде Укрэнерго.

Также с 8:48 аварийное отключение электроэнергии введено в Кировоградской области.

Кроме того, в Полтавской области с 9:07 применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАО).

Причина отключения света - последствия российских атак на объекты энергетики.

"Услуга по распределению электрической энергии будет восстановлена после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд от НЭК "Укрэнерго", - говорится в сообщении облэнерго.

По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумщины также введены графики аварийных отключений. Сейчас ГАВ действуют для 4 очередей потребителей, сообщили в АО "Сумыоблэнерго".

Заметим, графики аварийных отключений применяются в аварийных случаях, когда нужно очень быстро снизить величину потребляемой мощности.

В таких ситуациях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, поскольку это - аварийная ситуация.