По Украине вводят аварийные отключения света: список областей

В понедельник, 13 октября, в пяти областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за российских атак на объекты энергетики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и облэнерго.
По сообщению ДТЭК, экстренные отключения электроэнергии уже применены в Днепропетровской и Донецкой областях по команде Укрэнерго.
Также с 8:48 аварийное отключение электроэнергии введено в Кировоградской области.
Кроме того, в Полтавской области с 9:07 применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАО).
Причина отключения света - последствия российских атак на объекты энергетики.
"Услуга по распределению электрической энергии будет восстановлена после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд от НЭК "Укрэнерго", - говорится в сообщении облэнерго.
По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумщины также введены графики аварийных отключений. Сейчас ГАВ действуют для 4 очередей потребителей, сообщили в АО "Сумыоблэнерго".
Заметим, графики аварийных отключений применяются в аварийных случаях, когда нужно очень быстро снизить величину потребляемой мощности.
В таких ситуациях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, поскольку это - аварийная ситуация.
Сегодня ночью российские войска ударными беспилотниками атаковали ряд северных, восточных и южных регионов.
Силы ПВО сбили или подавили 69 дронов среди которых "Шахеды" и "Герберы". В то же время зафиксировано 13 попаданий ударных беспилотников на семи различных локациях, а также падение обломков сбитых аппаратов в двух местах.
Так, в результате атаки РФ в Одесской области возник масштабный пожар на площади более 5 тысяч квадратных метров. Огонь охватил несколько складских помещений, где хранились ткани, одежда и упаковочные материалы
Кроме того, под дроновой атакой этой ночью оказался Харьков.