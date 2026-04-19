В Україні вперше збили "Шахед" у спосіб, який ще не бачили у світі

Активне застосування нових рішень із безпілотниками пов’язане зі зростанням їхньої ролі на полі бою. Наразі Сили оборони України утримують перевагу в ударних дронах, а співвідношення на фронті оцінюється приблизно як 1,3 до 1 на користь ЗСУ.

Водночас Росія намагається змінити ситуацію. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ планує збільшити угруповання військ безпілотних систем до 101 тисячі осіб, зокрема для посилення позицій на південних напрямках, де вона втрачає ініціативу.