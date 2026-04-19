RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
В Украине впервые сбили "Шахед" способом, который еще не видели в мире

11:18 19.04.2026 Вс
2 мин
Чем уникально новое сбитие вражеского "Шахеда"?
aimg Мария Науменко
Фото: ударный дрон типа "Шахед" (Getty Images)

Силы беспилотных систем применили новую тактику против "Шахедов" - воздушную цель уничтожили дроном, запущенным с надводной беспилотной платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 412-й отдельной бригады Nemesis Сил беспилотных систем.

Читайте также: Охота на "Шахеды": в Украине начали разворачивать дроны-перехватчики Terra A1

"Дивизион беспилотных надводных комплексов в составе 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем выполняет боевые задачи в морской операционной зоне", - говорится в сообщении.

Ударный дрон типа "Шахед" был уничтожен дроном-перехватчиком, который запустили с беспилотной надводной платформы.

"Это новый уровень интеграции морских и воздушных беспилотных возможностей", - подчеркнули в бригаде.

Там добавили, что использование надводных носителей для запуска дронов-перехватчиков расширяет возможности противодействия воздушным угрозам и создает дополнительный уровень защиты.

Активное применение новых решений с беспилотниками связано с ростом их роли на поле боя. В настоящее время Силы обороны Украины удерживают преимущество в ударных дронах, а соотношение на фронте оценивается примерно как 1,3 к 1 в пользу ВСУ.

В то же время Россия пытается изменить ситуацию. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что РФ планирует увеличить группировку войск беспилотных систем до 101 тысячи человек, в том числе для усиления позиций на южных направлениях, где она теряет инициативу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
