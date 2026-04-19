В Украине впервые сбили "Шахед" способом, который еще не видели в мире

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 412-й отдельной бригады Nemesis Сил беспилотных систем.

Там добавили, что использование надводных носителей для запуска дронов-перехватчиков расширяет возможности противодействия воздушным угрозам и создает дополнительный уровень защиты.

Активное применение новых решений с беспилотниками связано с ростом их роли на поле боя. В настоящее время Силы обороны Украины удерживают преимущество в ударных дронах, а соотношение на фронте оценивается примерно как 1,3 к 1 в пользу ВСУ.

В то же время Россия пытается изменить ситуацию. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что РФ планирует увеличить группировку войск беспилотных систем до 101 тысячи человек, в том числе для усиления позиций на южных направлениях, где она теряет инициативу.