До України з візитом прибула міністр енергетики Німеччини Райхе

За словами спікера уряду Німеччини, основна увага її багатоденної поїздки буде приділена аналізу необхідних ремонтів та реконструкції енергетичної інфраструктури України, а також розширенню німецько-української оборонної співпраці.

Згідно з заявою міністерства, Росія щойно посилила свої атаки на енергопостачання України напередодні четвертої зими війни. Це ставить під загрозу постачання електроенергії та тепла взимку.

Раніше Райхе говорила про "цілеспрямовані атаки Путіна на цивільне населення". Тепер вона разом зі своєю командою вивчатиме, чи можна надати більш конкретну допомогу в рамках німецько-українського енергетичного партнерства, те саме стосується розширення співпраці в оборонній промисловості.