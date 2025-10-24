В Украину с визитом прибыла министр энергетики Германии Райхе

В Украину с многодневным визитом прибыла министр энергетики Германии Екатерина Райхе. Она проведет ряд встреч, которые должны усилить энергетическую независимость Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
По словам спикера правительства Германии, основное внимание ее многодневной поездки будет уделено анализу необходимых ремонтов и реконструкции энергетической инфраструктуры Украины, а также расширению немецко-украинского оборонного сотрудничества.
Согласно заявлению министерства, Россия только что усилила свои атаки на энергоснабжение Украины в преддверии четвертой зимы войны. Это ставит под угрозу поставки электроэнергии и тепла зимой.
Ранее Райхе говорила о "целенаправленных атаках Путина на гражданское население". Теперь она вместе со своей командой будет изучать, можно ли предоставить более конкретную помощь в рамках немецко-украинского энергетического партнерства, то же касается расширения сотрудничества в оборонной промышленности.
Напомним, ранее министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбейль заявил, что Германия примет участие в предоставлении гарантий безопасности Украине вместе с европейскими партнерами. Но переговоры находятся на ранней стадии и должны определяться Киевом.
Также Клингбейль отмечал, что у российского диктатора Владимира Путина не должно быть иллюзий по поводу того, что поддержка Украины со стороны Германии может пошатнуться. По его словам, "Украина может и дальше полагаться на Германию".
Кроме того, сообщалось, что в течение ближайших лет Германия ежегодно будет предоставлять Украине 9 млрд евро.