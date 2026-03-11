Україні не вистачить закордонних дільниць для виборів після війни: МЗС пропонує рішення

Перед можливими повоєнними виборами влада обговорює суттєве розширення мережі виборчих дільниць за кордоном, аби кожен, хто був змушений виїхати з України через війну, міг долучитись до обрання нового глави держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря МЗС Олександра Карасевича під час час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період.

"Відповідно до нинішньої законодавчої рамки при закордонних дипломатичних установах на постійній основі утворені 104 виборчі дільниці. Ми розуміємо, що ця кількість закордонних виборчих дільниць є об'єктивно недостатньою для забезпечення участі в перших повоєнних виборах тих мільйонів наших громадян, які за кордоном", - визнав Карасевич.

Тому в МЗС пропонують розширити мережу дільниць шляхом створення нових за рішенням Центральної виборчої комісії на підставі подання міністерства.

Водночас посадовець зазначив, що у деяких країнах може бракувати приміщень для розміщення нових дільниць. Тому пропонується дозволити використовувати тимчасові споруди.

"Проєктом пропонується передбачити можливість ухвалення рішень керівниками дипломатичних установ із залучення тимчасових споруд для організації роботи дільничних виборчих комісій - як при додаткових виборчих дільницях, так і при постійних закордонних виборчих дільницях", - додав він.

Скільки українців наразі перебувають за кордоном

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк наголосила, що до початку виборчого процесу МЗС має визначити обсяг фінансування, необхідний для організації голосування за кордоном.

Вона зазначила, що на консульському обліку перебувають майже 383 908 виборців, однак фактично за кордоном можуть проживати від 5 до 8 млн українців.

Кондратюк навела приклад Польщі, де, за даними Центральної виборчої комісії, перебуває близько 906 тисяч українських виборців.

"Ми розуміємо, потреба у додаткових дільницях, якщо ці всі громадяни візьмуть участь в виборах, це буде десь 180 додаткових дільниць, які треба десь узяти. І це потрібно з польською стороною проговорити", - додала заступниця голови ВР.

Навіть якщо проголосують близько 500 тисяч українців, за словами Кондратюк, доведеться облаштовувати понад сотню нових дільниць.

У МЗС також допускають можливість використання виборчих скриньок, наданих іноземними державами, за умови їх пломбування відповідно до українського законодавства.