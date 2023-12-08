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В Україні відреагували на відмову Фінляндії в екстрадиції неонациста з "Русича"

Україна, П'ятниця 08 грудня 2023 18:17
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В Україні відреагували на відмову Фінляндії в екстрадиції неонациста з "Русича" Фото: воєнний злочинець РФ, неонацист Воїслав Торден (Giovanni_Pigni)
Автор: Каріна Левицька

Україна відреагувала на відмову фінського суду в екстрадиції воєнного злочинця РФ "диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич", неонациста Воїслава Тордена (Яна Петровського).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"Ми продовжуємо шукати шляхи затримання та видачі цього підозрюваного в Україну. Відповідно до нашого законодавства він залишається підозрюваним... Обов'язок переслідування таких осіб передбачений, зокрема, Конвенцією Ради Європи про запобігання тероризму 2005 року, яка також чинна для Фінляндської Республіки", - зазначив заступник начальника відділу міжнародно-правової допомоги Офісу Генерального прокурора Андрій Гулкевич.

За даними Гулкевича, протягом 2023 року Офіс генерального прокурора надіслав до іноземних країн 125 запитів на екстрадицію.

З них 20 було задоволено, 15 відхилено. Інші, за словами заступника, наразі ще перебувають на розгляді у відповідних країнах.

Чому країни відмовляють в екстрадиції

За даними Офісу генпрокурора, однією з найпоширеніших причин відхилення запитів на екстрадицію є активні бойові дії на території України.

У зв'язку з цим окремі міжнародні партнери вважають, що наша країна не зможе належним чином, відповідно до міжнародного законодавства, забезпечити належні умови утримання підозрюваних та обвинувачених.

Затримання Тордена (Петровського) у Фінляндії

Російського бойовика затримала поліція Фінляндії 25 серпня. Офіс генерального прокурора України повідомив, що хоче екстрадувати його. Воїслав Торден (Ян Петровський) є лідером і командиром російського воєнізованого формування "Оперативна група "Русич". Він був відомий завдяки своїм зв'язкам в ультраправих колах, також Торден воював на боці Башара Асада в Сирії.

Наприкінці серпня стало відомо, що Торден попросив екстрадувати його до РФ.

Сьогодні ми повідомили, що Верховний суд Фінляндії відмовив у запиті Україні з приводу екстрадиції воєнного злочинця РФ "диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич", неонациста Воїслава Тордена (Яна Петровського) та наказав його звільнити.

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