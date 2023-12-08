В Украине отреагировали на отказ Финляндии в экстрадиции неонациста из "Русича"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"Мы продолжаем искать пути задержания и выдачи этого подозреваемого в Украину. Согласно нашему законодательству он остается подозреваемым... Обязанность преследования таких лиц предусмотрена, в частности, Конвенцией Совета Европы о предотвращении терроризма 2005 года, которая также действует для Финляндской Республики", - отметил заместитель начальника отдела международно-правовой помощи Офиса Генерального прокурора Андрей Гулкевич.

По данным Гулкевича, в течение 2023 года Офис генерального прокурора направил в иностранные государства 125 запросов на экстрадицию.

Из них 20 были удовлетворены, 15 отклонены. Другие, по словам заместителя, сейчас еще находятся на рассмотрении в соответствующих странах.

Почему страны отказывают в экстрадиции

По данным Офиса генпрокурора, одной из самых распространенных причин отклонения запросов на экстрадицию являются активные боевые действия на территории Украины.

В связи с этим отдельные международные партнеры считают, что наша страна не сможет должным образом, в соответствии с международным законодательством, обеспечить надлежащие условия содержания подозреваемых и обвиняемых.

Задержание Тордена (Петровского) в Финляндии

Российский боевик был задержан полицией Финляндии 25 августа. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что хочет экстрадировать его. Воислав Торден (Ян Петровский) является лидером и командиром русского военизированного формирования "Оперативная группа "Русич". Он был известен благодаря своим связям в ультраправых кругах, также Торден воевал на стороне Башара Асада в Сирии.

В конце августа стало известно, что Торден попросил экстрадировать его в РФ.

Сегодня мы сообщили, что Верховный суд Финляндии отказал в запросе Украины по поводу экстрадиции военного преступника РФ "диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", неонациста Воислава Тордена (Яна Петровского) и приказал его освободить".

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