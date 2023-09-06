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В Україні відкриють перший Офіс відновлення, - Зеленський

Середа 06 вересня 2023 19:44
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В Україні відкриють перший Офіс відновлення, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні буде відкрито перший Офіс відновлення.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив на саміті перших леді та джентельменів у Києві.

За словами Зеленського, наразі уряд працює над тим, щоб відновлення України стало глобальним проектом.

"Наша зовнішня політика працює для того, щоб відновлення України стало дійсно глобальним проектом. І тут я хочу, щоб ми подякували Мете (Фредеріксен - ред.), у нас буде перший Офіс відновлення. Буде в Миколаєві", - сказав президент.

Нагадаємо, сьогодні в Києві проходив третій саміт перших леді та джентельменів. Захід був присвячений темі ментального здоров’я.

Відновлення України

В Україні внаслідок російських ракетних обстрілів і атак дронів частково зруйновані міста. При цьому більшість міст стерті з лиця землі, оскільки там відбувалися бойові дії. Йдеться, серед іншого, і про Бахмут.

Євросоюз ще минулого року пообіцяв допомогти з післявоєнним відновленням України. При цьому інші партнери Києва також не відмовляються допомогти окремим містам і регіонам.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що кожен регіон потребуватиме нової політики в рамках трансформації.

До того ж Україна отримала нові домовленості щодо відновлення від союзників.

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