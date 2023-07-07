ua ru
Пт, 07 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна отримала нові домовленості з відновлення: Шмигаль розповів про проєкти

Новость на русском →
П'ятниця 07 липня 2023 17:13
Україна отримала нові домовленості з відновлення: Шмигаль розповів про проєкти Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна сьогодні отримала нові домовленості щодо відновлення. Йдеться про проєкт з оновлення громадського транспорту й не тільки.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова під час засідання Кабінету міністрів.

За словами Шмигаля, важливим напрямком в реалізації відновлення є тісна співпраця та координація з нашими міжнародними партнерами.

"Сьогодні маємо декілька нових домовленостей у цьому напрямку. Ухвалюємо рішення, які дадуть змогу залучити від Європейського інвестиційного банку додаткові 1,1 млрд гривень на два проєкти, які також сприятимуть розвитку та відновленню українських регіонів", - пояснив прем'єр-міністр.

Як відзначив Шмигаль:

  • перший проєкт стосується оновлення громадського транспорту. Він передбачає закупівлю нових тролейбусів, трамваїв, ремонт інфраструктури та розвиток цифрових систем;
  • другий проєкт - це розвиток муніципальної інфраструктури, зокрема кошти на ремонт та модернізацію систем водо- і теплопостачання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента Володимира Зеленського, після звільнення територій, в рамках трансформації України, кожен регіон потребуватиме нову політику.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Денис Шмигаль
NEWS
Чехія передасть Україні гелікоптери та допоможе з навчанням на F-16, - прем'єр
Чехія передасть Україні гелікоптери та допоможе з навчанням на F-16, - прем'єр
DAILY
Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі