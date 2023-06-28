Зеленський про трансформацію України: кожен звільнений регіон потребує свою політику

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Раді з нагоди Дня Конституції, повідомляє РБК-Україна .

Як відзначив президент, для кожного звільненого від окупації регіону потрібна своя, детальна й цілісна візіонерська політика трансформації.

"Новий вільний український Крим - який він? Чи зможе він стати новою Каліфорнією в Європі? Місцем, яке приваблює таланти. З кластером сучасних технологічних компаній. IT. Креативних індустрій. Та – дійсно сучасної сфери гостинності. Кримом, який працює цілий рік, а не три місяці. ", - пояснив президент.

Також це питання стосується Донбасу, Приазов'я, Херсону, Краматорську та інших міст України. За словами Володимира Зеленського, дати відповідь на це необхідно разом, оскільки кожен регіон, місто, чи громада потребують своєї візії.

"Очевидно, Одеса не тільки глобально важливий порт. Очевидно, Харків не тільки форпост свободи на східному кордоні Європи. Очевидно. Але Одеса і Харків заслуговують бути серед європейських лідерів, і Україна перемоги потребує нової політики заради таких міст, заради всіх наших міст, заради Харкова, нової політики заради Одеси", - зауважив Володимир Зеленський.

Очевидно, що Харків буде форпостом свободи та сили на східному кордоні Європи, однак завдяки чому місто буде серед міст європейських лідерів? Зокрема Дніпро, Львів, Ужгород та Київ за час війни отримали не лише нові проблеми, однак й можливості.

"Як держава може допомогти містам ці можливості реалізувати? Це дуже важливо. Я прошу всіх бути дуже конкретними в дискусії про трансформацію України", - відзначив президент.

Відбудова України

Нещодавно у Лондоні відбулась конференція щодо відбудови України. Під час неї президент заявив, що наша країна пропонує створювати основу для миру, що ґрунтується, зокрема, на єдності, безпеці та демократії. Зокрема, за його словами, союзники мають переходити від візії до угод, а від угод до реальних проєктів.