Саміт леді та джентельменів у Києві: про що говорять другі половинки світових лідерів

У Києві у середу, 6 вересня, пройде третій саміт перших леді та джентельменів. Захід буде присвячено темі ментального здоров’я.

Саміт був започаткований у 2021 році дружиною президента України Володимира Зеленського Оленою. Мав на меті обговорення важливих світових проблем та пошуку рішень, просування “других половинок” світових лідерів. З початком повномасштабної війни саміт став ще однією платформою для підтримки України.

Перший саміт у Софії Київській

Перша зустріч у давньому київському соборі зібрала десятьох учасників з Литви, Лівану, Латвії, Сербії, Ізраїлю, Німеччини, Туреччини, Бразилії, Коста-Ріки та Хорватії. Від Євросоюзу прибула дружина Шарля Мішеля Амелі Мішель. Захід відбувався у розпал пандемії COVID-19.

Тоді ж Київ відвідали письменник, філософ та футуролог Насім Талеб і очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус. Унікальною гостею стала афганська кінорежисерка Сахра Карімі, перша жінка-керівниця державної агенції "Афганфільм". Її разом з родиною з 11 осіб евакуювали з Кабулу до Києва після захоплення влади талібами.

Від України запросили політикиню та правозахисницю Катерину Левченко, громадську діячку у сфері освіти та підприємницю Зою Литвин, міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, лідерку руху для ВІЛ-позитивних підлітків та засновницю руху Teenergizer Яну Панфілову.

Фото: перша леді України Олена Зеленська з дружиною президентів Латвії Андрою Апіне-Левіте та Литви Діаною Наусєденє (kyivsummitflg.gov.ua)

На першому форумі вітальне слово взяла дружина екс-президента США Білла Клінтона та колишня держсекретар США Гілларі Клінтон. З Північної Америки також прибули американська акторка Робін Райт та канадська кінозірка українського походження Кетрін Віннік (відома за роллю Лагерти у телесеріалі “Вікінги”).

Модерувала саміт ведуча та журналістка Марія Єфросініна. За його підсумками прийняли декларацію подальшої співпраці перших леді та джентельменів, реалізацію спільних проектів (як для подолання пандемії, так і для виконання Цілей сталого розвитку ООН).

Також були сформульовані основні напрямки, в яких мають працювати перші леді та джентельмени: освіта, охорона здоров’я, боротьба за рівні можливості і з бідністю, допомога людям з інвалідністю, підтримка гендерної рівності, дитинства та гідної старості. У своїх країнах вони можуть просувати головний лозунг першої зустрічі – “м’яка сила”.

Другий саміт у форматі телемосту

Друга зустріч відбулася 23 липня 2022 року у гібридному форматі вже під час відбиття Україною повномасштабної агресії з боку Російської Федерації. Формально, майданчиком залишався заповідник Софія Київська, але також пройшов телеміст між чотирма країнами – США, Бельгією, Польщею та Великою Британією

Подія мала на меті привернути увагу до ситуації в Україні та обговорити майбутнє, яке світ відбудує разом. Загалом, трансляція відбувалася на 20 країн світу. Модерували захід всесвітньо відомий ведучий Пірс Морган та його українська колега Ганна Гомонай. А учасниками стали 23 перших леді та джентельменів та більше 50 запрошених гостей.

Фото: перша леді України Олена Зеленська та футуролог Насім Талеб (kyivsummitflg.gov.ua)

З “новеньких” (кого не було роком раніше) приєдналися учасники з Австрїі, Белізу (країна Центральної Америки, колишня колонія Британії, - ред.), Бельгії, Греції, Еквадору, Ісландії, Іспанії, Канади (дружина прем’єра Трюдо Софі), Ліхтенштейну (дружина наслідного принца Алоїза Софія Єлизавета Баварська), Північної Македонії, Польщі, США (перша леді Джилл Байден та колишня перша леді Лора Буш), Франції (Брижит Макрон) та Чорногорії.

Насправді, не бракувало й спікерів високого рівня: тенісистка Еліна Світоліна, президент Польщі Анджей Дуда, голова Європейської Ради Шарль Мішель, очільники МЗС України та Британії Дмитро Кулеба і Ліз Трасс, подружжя акторів Голлівуду Міла Куніс (українка за походженням) та Ештон Катчер, а також Річард Гір, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, зірки футболу Девід Бекхем та Андрій Шевченко, пакистанська правозахисниця Малала Юсуфзай, спікерка Палати Представників США Ненсі Пелосі та багато інших.

Британська співачка Еллі Голдінг заспівала українською у Києві пісню "Ой у лузі червона калина" у дуеті із солістом Pianoboy Дмитром Шуровим. Дружина прем’єра Канади Джастіна Трюдо Софі Грегуар-Трюдо згадала, що “українці допомагали будувати Канаду”, тож її країна тепер має “допомогти Україні відбудуватися”. Перша леді США Джилл Байден запросила Олену Зеленську до Білого Дому.

Головними темами, зрозуміло, були війна та допомога Україні та українцям у найважчий період сучасної історії. Особливо тим жінкам та чоловікам, які вже пройшли бойові дії. Президент Володимир Зеленський, звертаючись до учасників саміту, згадав про “гарантії безпеки для наших людей вже зараз”, щоб “ветерани та ветеранки, що пройшли пекло, відчували вдячність держави”. Згадали і про тисячі полонених українців – як солдатів, так і цивільних.

Актор Річард Гір передав Україні кошти з продажу свого колекційного кабріолету “Ягуар”.

Третій саміт вже сьогодні

Третя зустріч у цьому форматі відбудеться 6 вересня поточного року. Наразі відомо, що участь планують взяти кілька десятків країн у різних форматах. Кількість тих, хто приїде до Києва і буде на заході офлайн, вдалося збільшити вдвічі. Буде три тематичні панелі та кілька пов’язаних між собою подій.

Загалом, саміт буде присвячений ментальному здоров’ю. Друга панель якраз відповідатиме за психологічний стан під час війни, а третя – за молоде покоління України. Це важливо, бо 75% проблем починаються у віці до 24 років, зазначила Зеленська. Особливо гостро проблема стоїть для українських бійчинь та військових.

Модератором на саміті буде відомий британський комік Стівен Фрай. Він багато років допомагає людям з ментальними вадами. Під час саміту буде багато можливостей для нетворкінгу та обміну досвідом у медичній та психологічній сферах.