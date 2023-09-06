В Украине откроют первый Офис восстановления, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине будет открыт первый Офис обновления.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил на саммите первых леди и джентельменов в Киеве.

По словам Зеленского, правительство сейчас работает над тем, чтобы восстановление Украины стало глобальным проектом.

"Наша внешняя политика работает для того, чтобы восстановление Украины стало действительно глобальным проектом. И здесь я хочу, чтобы мы поблагодарили Мэтте (Фредериксен – ред.), у нас будет первый Офис восстановления. Будет в Николаеве", – сказал президент.

Напомним, сегодня в Киеве проходил третий саммит первых леди и джентльменов. Мероприятие было посвящено теме ментального здоровья.

Восстановление Украины

В Украине в результате российских ракетных обстрелов и атак дронов частично разрушены города. При этом большинство городов стерты с лица земли, поскольку там происходили боевые действия. Речь, среди прочего, и о Бахмуте.

Евросоюз еще в прошлом году пообещал помочь с послевоенным восстановлением Украины. При этом другие партнеры Киева также не отказываются помочь отдельным городам и регионам.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что каждый регион будет нуждаться в новой политике в рамках трансформации.

К тому же Украина получила новые договоренности по возобновлению от союзников.

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