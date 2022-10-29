В Україні вдень не будуть відключати світло: що буде ввечері

Сьогодні вдень в Україні не плануються відключення електроенергії. При цьому ввечері можуть бути застосовані обмеження у разі необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго" .

"Сьогодні вранці Диспетчерський центр "Укренерго" не надавав операторам систем розподілу обсягів для аварійних відключень споживачів. В цьому не було необхідності", - сказано в ньому.

Зазначається, що тепла погода у вихідний день сприяла тому, що зранку українці спожили менше електроенергії, ніж в цей самий час у попередні дні. Ранковий пік споживання був на 4,6% нижче, ніж напередодні у п’ятницю, а його верхня точка - трохи пізніше, що уповільнило зріст споживання.

"Укренерго" повідомляє, що завдяки цьому вдалося запобігти загрозі перевантаження мереж і допомогти збалансувати енергосистему без примусових обмежень споживачів.

Так, на вихідних споживання знижується через те, що не працює більшість офісів, і багато людей починає користуватися електрочайниками, плитами пізніше, ніж у робочій день.

"Втім, попереду вечірній пік споживання, під час якого у разі необхідності можуть бути застосовані обмеження. Адже ввечері, повертаючись додому, ми вмикаємо світло та різні електроприлади, збільшуючи навантаження на мережі більше ніж в ранковий час", - сказано у повідомелення.

Українців закликають свідомо зменшити користування потужними електроприладами особливо ввечері з 17:00 до 23:00.

Окрім того, вже завершується робота над впорядкуванням графіків відключень споживачів, які доведеться застосовувати надалі. Вже найближчим часом з’явиться інформація, якими будуть графіки обмеження споживачів, щоб вони були більш рівномірними та зрозумілими для українців.