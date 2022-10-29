В Украине днем не будут отключать свет: что будет вечером

Сегодня днем в Украине не планируется отключение электроэнергии. При этом вечером могут быть применены ограничения по необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго" .

"Сегодня утром Диспетчерский центр "Укрэнерго" не предоставлял операторам систем распределения объемов для аварийных отключений потребителей. В этом не было необходимости", - говорится в нем.

Отмечается, что теплая погода в выходной день способствовала тому, что утром украинцы потребили меньше электроэнергии, чем в предыдущие дни. Утренний пик потребления был на 4,6% ниже, чем накануне в пятницу, а его верхняя точка - чуть позже, что замедлило рост потребления.

"Укрэнерго" сообщает, что благодаря этому удалось предотвратить угрозу перегрузки сетей и помочь сбалансировать энергосистему без принудительных ограничений потребителей.

Так, на выходных потребление снижается из-за того, что не работает большинство офисов, и многие люди начинают пользоваться электрочайниками, плитами позже, чем в рабочий день.

"Впрочем, впереди вечерний пик потребления, во время которого при необходимости могут быть применены ограничения. Ведь вечером, возвращаясь домой, мы включаем свет и различные электроприборы, увеличивая нагрузку на сети больше, чем в утреннее время", - говорится в сообщении.

Украинцев призывают сознательно снизить пользование мощными электроприборами особенно вечером с 17:00 до 23:00.

Кроме того, уже завершается работа над приведением в порядок графиков отключений потребителей, которые придется применять в дальнейшем. Уже в ближайшее время появится информация, какими быдут графики ограничения потребителей, чтобы они были более равномерными и понятными для украинцев.