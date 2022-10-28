Українцям показали рейтинг енергоприладів: що можна включати за економії

Аби зменшити навантаження на мережі, українців просять використовувати не більше одного потужного електроприладу одночасно.

Українцям нагадали, що економити електроенергію особливо важливо з 6:00 до 9:00 та з 17:00 до 23:00.

Рекомендації, як споживати електроенергію з мінімальним навантаженням на енергосистему:

Обмежити у пікові ранкові та вечірні години використання електроприладів з "червоної групи" (праска, пральна машина, фен, електроплита, електрочайник, бойлер, обігрівач або кондиціонер). Не використовувати одночасно більше одного електроприладу з "червоної групи". Користуватися приладами з "жовтої" та "червоної" груп по черзі, щоб вони не створювали надмірного навантаження на мережу. Найменш енергоємна "зелена група", ці електроприлади безпечні для системи і вмикати їх можна протягом дня.

Зазначається, що це типовий набір приладів, якими може користуватись сім’я з 4 осіб, яка проживає у 2-кімнатній квартирі загальною площею близько 50-55 кв. м. у панельному будинку 1990-х. Така сім’я щомісяця споживає близько 300 КВт/год, якщо користується лише центральним опаленням та підігрівом води або близько 600 КВт/год електроенергії, якщо користується бойлером та додатковим обігрівом.