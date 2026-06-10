Україні вдалося знайти у партнерів додаткові системи ППО і ракети, - МЗС

"Кожні преговори з партнерами починаються з просування, по-перше, рішень, які досягнуті президентом, по-друге, знаходження необхідних ресурсів і знаходження необхідних рішень", - сказав Тихий.

Він розповів, що під час візиту президента Володимира Зеленського до Британії у ході переговорів з союзникам були досягнуті низка нових рішень щодо ППО. І зараз необхідно втілити ці рішення якомога швидше.

За словами речника МЗС, Україні владося знайти низку додаткових засобів - як систем, так і перехоплювачів - завдяки співпраці з низкою країн.

Він уточнив, що на ці додаткові засоби потрібні фінансові ресурси, і Україна активно працює, щоб знайти їх.

"Коли фіналізуємо, то сподіваємося, що буде можливість швидко поставити ці засоби - як системи, так і перехоплювачі", - додав Тихий.

Окрім того, Україні вдалося знайти низку ракет-перехоплювачів, у яких через певний час закінчиться термін придатності.

"Ми зараз йдемо активні переговори для того, щоб їх отримати. Після того, як виходить термін придатності, їх повертатимуть до виробника або утилізуватимуть, і ми пропонуємо передати їх Україні", - пояснив речник.