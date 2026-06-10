Україні вдалося знайти у партнерів додаткові системи ППО і ракети, - МЗС

Україні вдалося знайти у низки партнерів додаткові системи протиповітряної оборони і ракети до них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого під час брифінгу.
"Кожні преговори з партнерами починаються з просування, по-перше, рішень, які досягнуті президентом, по-друге, знаходження необхідних ресурсів і знаходження необхідних рішень", - сказав Тихий.
Він розповів, що під час візиту президента Володимира Зеленського до Британії у ході переговорів з союзникам були досягнуті низка нових рішень щодо ППО. І зараз необхідно втілити ці рішення якомога швидше.
За словами речника МЗС, Україні владося знайти низку додаткових засобів - як систем, так і перехоплювачів - завдяки співпраці з низкою країн.
Він уточнив, що на ці додаткові засоби потрібні фінансові ресурси, і Україна активно працює, щоб знайти їх.
"Коли фіналізуємо, то сподіваємося, що буде можливість швидко поставити ці засоби - як системи, так і перехоплювачі", - додав Тихий.
Окрім того, Україні вдалося знайти низку ракет-перехоплювачів, у яких через певний час закінчиться термін придатності.
"Ми зараз йдемо активні переговори для того, щоб їх отримати. Після того, як виходить термін придатності, їх повертатимуть до виробника або утилізуватимуть, і ми пропонуємо передати їх Україні", - пояснив речник.
Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про гостру нестачу ракет для систем Patriot, NASAMS та IRIS-T.
За його словами, в окремих підрозділах запаси боєприпасів майже вичерпані, а Україна потребує нових поставок від партнерів.
Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має політичну домовленість щодо придбання додаткових систем Patriot. Однак реалізація угоди затягується через фінансові, юридичні та технічні питання.
27 травня Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа та Конгресу із терміновим листом через критичний дефіцит систем протиповітряної оборони на тлі посилення російських обстрілів.
У зверненні глава держави наголосив, що нестача засобів ППО створює серйозну загрозу для цивільного населення, оскільки Україна не має достатньо можливостей для перехоплення балістичних ракет.
Тим часом генсек НАТО Марк Рютте заявив, що ракети-перехоплювачі PAC-2 і PAC-3 залишаються одним із ключових елементів захисту України від російських повітряних атак. За його словами, постачання цих боєприпасів зі США триває на постійній основі.
Водночас Україна хоче виробляти Patriot разом із партнерами. Окремим напрямком роботи стали переговори зі США щодо отримання ліцензії на виробництво систем Patriot.