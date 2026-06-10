Украине удалось найти у партнеров дополнительные системы ПВО и ракеты, - МИД

"Каждые преговоры с партнерами начинаются с продвижения, во-первых, решений, которые достигнуты президентом, во-вторых, нахождения необходимых ресурсов и нахождения необходимых решений", - сказал Тихий.

Он рассказал, что во время визита президента Владимира Зеленского в Британию в ходе переговоров с союзникам были достигнуты ряд новых решений по ПВО. И сейчас необходимо воплотить эти решения как можно скорее.

По словам спикера МИД, Украине удалось найти ряд дополнительных средств - как систем, так и перехватчиков - благодаря сотрудничеству с рядом стран.

Он уточнил, что на эти дополнительные средства нужны финансовые ресурсы, и Украина активно работает, чтобы найти их.

"Когда финализируем, то надеемся, что будет возможность быстро поставить эти средства - как системы, так и перехватчики", - добавил Тихий.

Кроме того, Украине удалось найти ряд ракет-перехватчиков, у которых через некоторое время закончится срок годности.

"Мы сейчас идем активные переговоры для того, чтобы их получить. После того, как выходит срок годности, их будут возвращать к производителю или утилизировать, и мы предлагаем передать их Украине", - пояснил спикер.