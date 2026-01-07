UA

До України вдалось повернути ще одного юнака з окупації

Ілюстративне фото: хлопець з окупації повернувся до України (freepik)
Автор: Марина Балабан

Ще одну молоду людину вдалося врятувати з тимчасово окупованої території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ініціативу Bring Kids Back UA у Facebook.

Проти 18-річного Богдана російські силові структури намагалися сфабрикувати кримінальну справу.

"Російська поліція підсунула йому документи, які він підписав, не усвідомлюючи їхнього змісту та наслідків. Згодом ці папери почали використовувати як формальну "підставу" для постійного тиску, погроз і контролю", - ідеться у дописі.

Така практика є черговим прикладом протиправних дій окупаційної влади, спрямованих на залякування та підкорення дітей і молоді, зазначають правозахисники. 

За умов окупації кожне пересування становило загрозу. Численні блокпости, перевірки та ймовірність затримання змушували ретельно планувати шлях від’їзду, адже навіть незначна помилка могла призвести до втрати свободи.

Попри всі ризики, Богдану вдалося вирватися з окупації та дістатися безпечної території.

"Сьогодні він уже в Україні та отримує необхідну допомогу й підтримку, щоб поступово відновлюватися після пережитого та планувати своє майбутнє", - розповіли в Bring Kids Back UA.

 

Депортація українських дітей

Згідно з даними омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна змогла повернути з Росії понад 1600 дітей. Це вдалось завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.

Саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

