До України вдалось повернути ще одного юнака з окупації

Проти 18-річного Богдана російські силові структури намагалися сфабрикувати кримінальну справу.

"Російська поліція підсунула йому документи, які він підписав, не усвідомлюючи їхнього змісту та наслідків. Згодом ці папери почали використовувати як формальну "підставу" для постійного тиску, погроз і контролю", - ідеться у дописі.

Така практика є черговим прикладом протиправних дій окупаційної влади, спрямованих на залякування та підкорення дітей і молоді, зазначають правозахисники.

За умов окупації кожне пересування становило загрозу. Численні блокпости, перевірки та ймовірність затримання змушували ретельно планувати шлях від’їзду, адже навіть незначна помилка могла призвести до втрати свободи.

Попри всі ризики, Богдану вдалося вирватися з окупації та дістатися безпечної території.

"Сьогодні він уже в Україні та отримує необхідну допомогу й підтримку, щоб поступово відновлюватися після пережитого та планувати своє майбутнє", - розповіли в Bring Kids Back UA.