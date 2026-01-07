В Украину удалось вернуть еще одного юношу из оккупации

Еще одного молодого человека удалось спасти с временно оккупированной территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инициативу Bring Kids Back UA в Facebook.
Против 18-летнего Богдана российские силовые структуры пытались сфабриковать уголовное дело.
"Российская полиция подсунула ему документы, которые он подписал, не осознавая их содержания и последствий. Впоследствии эти бумаги начали использовать как формальное "основание" для постоянного давления, угроз и контроля", - говорится в сообщении.
Такая практика является очередным примером противоправных действий оккупационных властей, направленных на запугивание и подчинение детей и молодежи, отмечают правозащитники.
В условиях оккупации каждое передвижение представляло угрозу. Многочисленные блокпосты, проверки и вероятность задержания заставляли тщательно планировать путь отъезда, ведь даже незначительная ошибка могла привести к потере свободы.
Несмотря на все риски, Богдану удалось вырваться из оккупации и добраться до безопасной территории.
"Сегодня он уже в Украине и получает необходимую помощь и поддержку, чтобы постепенно восстанавливаться после пережитого и планировать свое будущее", - рассказали в Bring Kids Back UA.
Согласно данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.
По словам президента Владимира Зеленского, Украина смогла вернуть из России более 1600 детей. Это удалось благодаря инициативе Bring Kids Back UA.
Именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.