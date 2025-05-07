В Україні тривога за тривогою: чому росіяни активізувалися перед "перемир'ям" Путіна

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Росія вночі атакувала Україну: скільки випустила дронів і ракет?

В Україні перед "перемир'ям" Путіна почастішали тривоги?

Чому росіяни активізувалися перед 9 травням?

Чи впливають часті повітряні тривоги на фронт?

Причина повітряних тривог

Нагадаємо, що в ніч на 7 травня російська армія атакувала Україну дронами та балістичними ракетами.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, РФ за ніч випустила по Україні 187 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. З них сили ППО знищили 81 дрон. Ще 64 безпілотники локаційно втрачено. Крім того, росіяни випустили по Україні п'ять балістичних ракет, з них дві вдалося збити.

Під ударом дронів та балістики цієї ночі був і Київ. У столиці загинули двоє осіб (мати та син), ще семеро людей постраждали, більшість з них - діти. Детальніше про наслідки атаки - в окремому матеріалі РБК-Україна.

Проте після нічного нальоту росіяни продовжили атакувати Україну дронами. Так, у Києві зранку повторно оголошували тривогу, яка тривала з 9:36 до 12:44. Також від ранку до опівдня тривога тривала у Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Вінницькій області.

У Київській області вдень російські дрони вдарили по людях, які перебували біля магазину. Поранення отримали четверо осіб - це неповнолітня дівчина, жінка та двоє чоловіків. Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні.

Після обіду Повітряні сили повідомили про рух групи безпілотників на сході України. Відповідно сирени залунали у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Крім того, була загроза пусків КАБів по Сумській та Донецькій областях.

Карта повітряних тривог станом на 16:00



Чому активізувалася РФ

Як сказав військовий експерт Павло Нарожний, насправді причина активізації ворога дуже проста - росіяни намагаються тиснути на українців.

"Це - терористичні атаки. Це - тиск на цивільне населення України. Все дуже просто. Ми цей тиск, з великою імовірністю, будемо відчувати ще дуже довго. Тобто умовно можна назвати, що почалася весняно-літня кампанія", - сказав експерт.

Він нагадав, що раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що триденне "перемир'я" вигідно лише росіянам. Воно потрібно їм для того, щоб лідери інших країн могли приїхати в Росію на парад 9 травня, який своєю чергою покаже видимість неповної ізоляції диктатора Путіна.

"Тобто, щоб ті, хто, побачить цю картинку, вважали, що "все більш-менш нормально". Мовляв, приїхав Сі Цзіньпінь, прем'єри з Угорщини, Словаччини тощо. Це все робиться для того, щоб була красива картинка. Ні про яке перемир'я не йдеться. Тому що, якщо подивиться на зведення Генерального штабу, то на фронті 250-260 боєзіткнень. Тобто ситуація на фронті зараз дуже гаряча. І сказати, що є якесь "перемир'я" і ці три дні щось дадуть, то ні. Вони нічого не дадуть, окрім як картинки для телевізора Путіна. Більше нічого абсолютно", - пояснив Нарожний.

За словами експерта, РФ може показати видимість "перемир'я", тому повітряних тривог буде менше. Він також припустив, що росіяни ці три дні можуть не запускати дрони по українських містах, але зрештою це не впливає на фронт.

"От дивіться, сьогодні там дрони долетіли до Києва і в місті є влучання в цивільні будинки. Але який вплив це мало на фронт? Відповідь проста - ніякого. Бо чи стало менше патронів на фронті? Чи боєприпасів стало менше? Нічого не змінилося для фронту. Так, це неприємна ситуація, бо хтось втратив житло, своє майно. Але на фронт це ніяк не впливає", - наголосив експерт.

Він додав, що треба дивитися на зведення Генштабу ЗСУ - "кількість боєзіткнень, на кількість ракет, на кількість керованих авіаційних бомб, бо наразі найважливіше - це фронт, а не тил".

Що кажуть Повітряні сили ЗСУ

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону також повторив тезу, що російський терор націлений на те, щоб тиснути на українців.

"Багато розмов зараз припинення вогню. Україна свою позицію виголосила, щоб воно (припинення вогню, - ред.) було більш стійким, тривалим. Але Росія продовжує свої атаки. Це не лише для того, щоб нищити наші міста, інфраструктуру, але й плюс тероризувати населення, тиснути на українську націю для того, щоб змусити український зламатися", - сказав Ігнат.