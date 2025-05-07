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Вдень дрони атакували людей біля магазину під Фастовом: серед поранених підліток

Київська область, Середа 07 травня 2025 14:52
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Вдень дрони атакували людей біля магазину під Фастовом: серед поранених підліток Фото: дрони атакували людей біля магазину під Фастовом вдень 7 травня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вдень 7 травня російські дрони атакували Київську область. Поранення отримали четверо людей, які знаходились біля магазину у Фастівському районі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Миколи Калашника.

"Внаслідок ворожої атаки БпЛА у Фастівському районі поранено чотирьох жителів. Серед них неповнолітня дівчина, жінка та двоє чоловіків", - розповів він.

За словами Калашника, всі постраждали отримали поранення вдень, знаходячись біля магазину. Поранені:

  • чоловік 1993 року народження отримав множинні осколкові поранення;
  • чоловік 1988 року народження - осколкові поранення черевної стінки та плеча;
  • дівчина 2009 року народження - осколкові поранення шиї та голови;
  • жінка 1978 року народження отримала гостру реакцію на стрес і від госпіталізації відмовилася.

Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається.

Атака РФ по Україні

В ніч на 7 травня окупанти запустили проти України балістичні ракети та більше 140 дронів.

Зокрема, у Києві загинули матір і син. Також є постраждалі, серед них - більшість діти. Загалом поранення отримали шестеро мешканців столиці.

Також у Бучанському районі внаслідок атаки сталося загорання в десятиповерховій новобудові. Також уламками пошкоджено фасад ще однієї новобудови, 3 приватних будинки та 18 автомобілів.

Близько 10:00 7 травня в Україні, у тому ж числі у Києві, оголосили повітряну тривогу. Попереджали про дрони та загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

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Київська область Війна в Україні Дрони
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