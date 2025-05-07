Жертви, поранені і руйнування: що відомо про атаку на Київ балістикою та дронами

Російські окупанти атакували Київ та передмістя балістикою і дронами в ніч на 7 травня. Внаслідок атаки ворога є жертви та поранені, серед постраждалих - діти.

Що відомо про наслідки комбінованої атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Російська армія запустила по Україні безпілотника ще з вечора 6 травня. Крім того, близько 1:00 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Росіяни випустили у напрямку Києва балістичну ракету. Пізніше до столиці долетіли ворожі дрони.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації у повітряному просторі столиці зафіксували одну балістичну ціль та 28 російських дронів. Сили ППО уразили балістику, збита ракета впала в Соломʼянському районі.

Також у Києві та на околицях збили 11 ворожих дронів. Ще 10 безпілотників покинули повітряний простір столиці, три - локаційно втрачені.

Фото: Київ атакували дрони та балістика РФ (t.me/VA_Kyiv)

Наслідки атаки РФ на Київ

Солом'янський район. Збита російська ракета впала у Соломʼянському районі. Було пошкоджено нежитлову інфраструктуру. Пожежу на місці ліквідовано до 03:00. Постраждала одна особа. Також зафіксовано падіння дрона на відкритій території.

Дніпровський район. Дрон упав на багатоповерховий житловий будинок. Сталося часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах (загальний балкон). Без займання і постраждалих.

Святошинський район. Сталося влучання уламків у дев'ятиповерховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на 6-9 поверхах. Пожежу на площі 100 квадратних метрів ліквідували. Врятовано п'ять людей - дорослого та чотирьох дітей (трьох дітей з опіками госпіталізували). У тому числі постраждали брат і сестра 13 та 8 років.

Шевченківський район. Внаслідок атаки пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. Зафіксовано загоряння квартир на 3-му та 5-му поверхах. Під час гасіння пожежі виявлені тіла двох людей.

Голосіївський район. Поліція повідомила, що було пошкоджено приміщення бізнес-центру.

За даними КМВА, загалом підтверджено загибель двох та поранення шести осіб, в тому числі чотирьох дітей. Перевіряється інформація щодо ще двох постраждалих.

Натомість поліція зазначає про сімох постраждалих. За інформацією правоохоронців, у Святошинському районі ще одна мешканка пошкодженого будинку звернулася за допомогою до медиків з гострою реакцією на стрес. Їй допомогу надали на місці.

Фото: у Києві двоє загиблих внаслідок атаки РФ (t.me/UA_National_Police)

"Приліт" на Софіївській Борщагівці

У ДСНС повідомили, що о 04:36 рятувальники отримали повідомлення про влучання у селі Софіївська Борщагівка під Києвом. Там внаслідок ворожої атаки дронів виникла пожежа, були зруйновані конструкції на 2-му поверсі десятиповерхового будинку в одному з житлових комплексів.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Фото: на Софіївській Борщагівці було влучання під час атаки 7 травня (t.me/dsns_kyiv_region)