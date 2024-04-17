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Україні треба допомогти з захистом так само, як і Ізраїлю, - прем'єрка Латвії

Середа 17 квітня 2024 22:54
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Україні треба допомогти з захистом так само, як і Ізраїлю, - прем'єрка Латвії Фото: прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня (Getty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

З огляду атаки Ірану на Ізраїль, важливо допомогти Україні аналогічним чином. Таку заяву зробила прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня після зустрічі з президентом Едгарсом Рінкевичсом.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За її словами Україні потрібно допомагати, так само, як і Ізраїлю. Вона додала, що країни Балтії та інші члени ЄС продовжують підтримувати Україну, допомагаючи засобами ППО.

"З Балтійськими країнами та іншими державами-членами ЄС ми продовжуємо підтримувати Україну, і ми хочемо продовжувати підтримувати Україну, шукаючи варіанти протиповітряної оборони на додаток до того, що було зроблено", - сказала прем'єр-міністр.

Що відомо про атаку на Ізраїль

Нагадаємо, Іран в ніч на 14 квітня атакував територію Ізраїлю сотнями ударних безпілотників і ракет.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, США не мають наміру збивати іранські дрони-камікадзе, як робили це з союзниками під час атаки Ірану на Ізраїль.

Додамо, винищувачі Королівських ВПС збили іранські безпілотники, які обстріляли цілі в Ізраїлі 14 квітня.

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