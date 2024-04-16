США не допомагатимуть Україні збивати дрони-камікадзе, як робили це в Ізраїлі
Сполучені Штати не мають наміру збивати іранські дрони-камікадзе, як робили це з союзниками під час атаки Ірану на Ізраїль. Війна на Близькому Сходу та війна в Україні мають різну природу.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Білому домі.
Відповідаючи на питання, чи готові США так само збивати іранські дрони-камікадзе, як вони робили це в Ізраїлі під час атаки Ірану, він зазначив:
"Я знав, що це питання виникне. Послухайте, йдеться про різні конфлікти, інший повітряний простір, різні картини загроз", - сказав Кірбі.
Він також зазначив, що з самого початку конфлікту, президент (Джо Байден. - ред.) дав зрозуміти, що США не планують брати участь у бойових діях в Україні.
"Ми надаємо Україні озброєння, якого вона потребує, для захисту її повітряного простору. І на жаль, на сьогоднішній день ми не можемо зробити цього, оскільки не маємо додаткового фінансування національної безпеки, якого Україна так потребує", - додав Кірбі.
Масштабна атака Ірану на Ізраїль
В ніч на 14 квітня Іран масштабно атакував Ізраїль ударними безпілотниками і ракетами. Цілі запускалися як з території Ірану, так і маріонетками іранського режиму з території Іраку, Сирії, Лівану та Ємену.
Іран та підконтрольні йому терористичні угруповання запустили по території Ізраїлю понад 200 дронів і близько 150 ракет. Майже всі цілі, за виключенням кількох балістичних ракет, були збиті.
Військові США за підтримки есмінців на Близькому Сході збили понад 80 дронів-камікадзе та щонайменше 6 балістичних ракет, запущених з Ірану та Ємену.
Раніше у понеділок, 15 квітня, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що військово-повітряні сили країни не можуть збивати безпілотники над Україною, як це було в Ізраїлі. За його словами це спровокує ризик ескалації та широкомасштабної війни в Європі.
Крім того, США заявили про намір надалі допомагати Ізраїлю захищатися, але не прагнуть війни з Іраном.
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