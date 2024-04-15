МЗС Британії відповіли, чи допоможуть Україні збивати дрони, як це було в Ізраїлі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що ВПС країни не можуть збивати безпілотники над Україною, як це було в Ізраїлі. За його словами це спровокує ризик ескалації та широкомасштабної війни в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кемерона в ефірі LBC .

Кемерон каже, що використання літаків Королівських ВПС для збиття російських безпілотників над Україною призведе до "небезпечної ескалації" конфлікту.

Британія збила іранські безпілотники в Ізраїлі

Ізраїль заявив, що Іран запустив 170 безпілотників, понад 30 крилатих ракет і понад 120 балістичних ракет під час атаки в суботу ввечері.

Прем’єр-міністр Великої Британії підтвердив, що винищувачі Королівських ВПС збили кілька іранських безпілотників, які обстріляли цілі в Ізраїлі на вихідних.

"Ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна окремо, щоб допомогти українцям. Ми навчили понад 60 000 українських військових, ми були першими, хто надав їм протитанкову зброю, далекобійну артилерію та танки", - додав він.