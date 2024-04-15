МЗС Британії відповіли, чи допоможуть Україні збивати дрони, як це було в Ізраїлі
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що ВПС країни не можуть збивати безпілотники над Україною, як це було в Ізраїлі. За його словами це спровокує ризик ескалації та широкомасштабної війни в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кемерона в ефірі LBC.
Кемерон каже, що використання літаків Королівських ВПС для збиття російських безпілотників над Україною призведе до "небезпечної ескалації" конфлікту.
Британія збила іранські безпілотники в Ізраїлі
Ізраїль заявив, що Іран запустив 170 безпілотників, понад 30 крилатих ракет і понад 120 балістичних ракет під час атаки в суботу ввечері.
Прем’єр-міністр Великої Британії підтвердив, що винищувачі Королівських ВПС збили кілька іранських безпілотників, які обстріляли цілі в Ізраїлі на вихідних.
"Ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна окремо, щоб допомогти українцям. Ми навчили понад 60 000 українських військових, ми були першими, хто надав їм протитанкову зброю, далекобійну артилерію та танки", - додав він.
Але він попередив про ризики використання британських військових засобів у прямій конфронтації з Росією. За його словами, треба уникати того, щоб війська НАТО не вступали в бойові дії з російськими військами, це було б небезпекою ескалації.
Іран атакував Ізраїль
Іран в ніч на 14 квітня атакував територію Ізраїлю сотнями ударних безпілотників і ракет. ЦАХАЛ повідомляє, що майже всі вони були збиті, збиток від атаки офіційний Ізраїль назвав незначними.
Нагадаємо, системи протиповітряної оборони США на Близькому Сході перехопили кілька іранських безпілотників.
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