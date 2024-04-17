Украине нужно помочь с защитой так же, как и Израилю, - премьер Латвии

Учитывая атаку Ирана на Израиль, важно помочь Украине аналогичным образом. Такое заявление сделала премьер-министр Латвии Эвика Силиня после встречи с президентом Эдгарсом Ринкевичсом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

По ее словам, Украине нужно помогать, так же, как и Израилю. Она добавила, что страны Балтии и другие члены ЕС продолжают поддерживать Украину, помогая средствами ПВО.

"С Балтийскими странами и другими государствами-членами ЕС мы продолжаем поддерживать Украину, и мы хотим продолжать поддерживать Украину в поисках вариантов противовоздушной обороны в дополнение к тому, что было сделано", - сказала премьер-министр.