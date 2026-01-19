UA

В Україні трансформують систему протидії "Шахедам", - Зеленський

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів енергетичний селектор щодо ситуації в регіонах, де нині спостерігається найскладніша ситуація з енергопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського у Telegram.

Які регіони у фокусі

За словами глави держави, особливу увагу під час наради приділили Києву та області, зокрема Білій Церкві, Василькову й Борисполю, а також Харкову та області, Запоріжжю, містам Дніпропетровщини - Дніпру й Кривому Рогу, Чернігівській та Сумській областям, Одесі та Одещині.

Для Києва залучили додаткові сили

Зеленський зазначив, що для столиці залучено додаткові ремонтні бригади з інших регіонів. До відновлювальних робіт також долучилися працівники "Укрзалізниці" та інших державних компаній.

Міністр енергетики Денис Шмигаль під час селектора доповів про темпи відновлення та конкретні кроки для стабілізації енергосистеми.

Захист від дронів і трансформація ППО

Міністр оборони Михайло Федоров поінформував про обсяги постачання дронів-перехоплювачів і реальну ситуацію зі збиттям російських безпілотників. Зеленський наголосив, що визначені обсяги постачання будуть дотримані.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Анатолій Кривоножко доповів про систему протидії "Шахедам". Разом із Міністерством оборони реалізується трансформація цієї системи для підвищення ефективності.

Генератори та завдання для СБУ

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про постачання додаткових генераторів і сформований запас необхідного обладнання. Окремі завдання в межах селектора визначено також для Служби безпеки України.

Що з енергетикою в Україні

Нагадаємо, 14 січня президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження надзвичайного стану в енергетичній сфері через масштабні наслідки російських атак на інфраструктуру.

Уже 16 січня Кабмін ухвалив рішення, яке дозволяє послаблювати комендантську годину в громадах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці. Для Києва ці правила вже почали діяти.

Крім того, Зеленський попередив, що українська розвідка фіксує підготовку нових ударів РФ по енергетичних об’єктах, зокрема можливі атаки на підстанції атомних електростанцій.

