В Украине трансформируют систему противодействия "Шахедам", - Зеленский

Какие регионы в фокусе

По словам главы государства, особое внимание во время совещания уделили Киеву и области, в частности Белой Церкви, Василькову и Борисполю, а также Харькову и области, Запорожью, городам Днепропетровщины - Днепру и Кривому Рогу, Черниговской и Сумской областям, Одессе и Одесской области.

Для Киева привлекли дополнительные силы

Зеленский отметил, что для столицы привлечены дополнительные ремонтные бригады из других регионов. К восстановительным работам также присоединились работники "Укрзализныци" и других государственных компаний.

Министр энергетики Денис Шмыгаль во время селектора доложил о темпах восстановления и конкретных шагах для стабилизации энергосистемы.

Защита от дронов и трансформация ПВО

Министр обороны Михаил Федоров проинформировал об объемах поставок дронов-перехватчиков и реальной ситуации со сбиванием российских беспилотников. Зеленский подчеркнул, что определенные объемы поставок будут соблюдены.

Командующий Воздушных сил ВСУ Анатолий Кривоножко доложил о системе противодействия "Шахедам". Вместе с Министерством обороны реализуется трансформация этой системы для повышения эффективности.

Генераторы и задачи для СБУ

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о поставках дополнительных генераторов и сформирован запас необходимого оборудования. Отдельные задачи в рамках селектора определены также для Службы безопасности Украины.