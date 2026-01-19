RU

В Украине трансформируют систему противодействия "Шахедам", - Зеленский

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел энергетический селектор по ситуации в регионах, где сейчас наблюдается самая сложная ситуация с энергоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Какие регионы в фокусе

По словам главы государства, особое внимание во время совещания уделили Киеву и области, в частности Белой Церкви, Василькову и Борисполю, а также Харькову и области, Запорожью, городам Днепропетровщины - Днепру и Кривому Рогу, Черниговской и Сумской областям, Одессе и Одесской области.

Для Киева привлекли дополнительные силы

Зеленский отметил, что для столицы привлечены дополнительные ремонтные бригады из других регионов. К восстановительным работам также присоединились работники "Укрзализныци" и других государственных компаний.

Министр энергетики Денис Шмыгаль во время селектора доложил о темпах восстановления и конкретных шагах для стабилизации энергосистемы.

Защита от дронов и трансформация ПВО

Министр обороны Михаил Федоров проинформировал об объемах поставок дронов-перехватчиков и реальной ситуации со сбиванием российских беспилотников. Зеленский подчеркнул, что определенные объемы поставок будут соблюдены.

Командующий Воздушных сил ВСУ Анатолий Кривоножко доложил о системе противодействия "Шахедам". Вместе с Министерством обороны реализуется трансформация этой системы для повышения эффективности.

Генераторы и задачи для СБУ

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о поставках дополнительных генераторов и сформирован запас необходимого оборудования. Отдельные задачи в рамках селектора определены также для Службы безопасности Украины.

 

Что с энергетикой в Украине

Напомним, 14 января президент Владимир Зеленский объявил о введении чрезвычайного положения в энергетической сфере из-за масштабных последствий российских атак на инфраструктуру.

Уже 16 января Кабмин принял решение, которое позволяет ослаблять комендантский час в общинах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике. Для Киева эти правила уже начали действовать.

Кроме того, Зеленский предупредил, что украинская разведка фиксирует подготовку новых ударов РФ по энергетическим объектам, в частности возможны атаки на подстанции атомных электростанций.

