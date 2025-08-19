В Україні за тиждень утричі зросла кількість випадків COVID-19: виявлено нові штами

За останній тиждень в Україні зафіксували 3 540 випадків COVID-19, що утричі більше, ніж тижнем раніше. Водночас ці показники суттєво нижчі від минулорічних, коли щотижня реєстрували до 15 тисяч хворих.

РБК-Україна повідомляє, що про це в ефірі телемарафону розповів в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко.

Чому зростає захворюваність

За словами Даниленка, головними чинниками є зниження рівня імунітету, активні подорожі та міграція, недотримання заходів безпеки, а також поява нових штамів вірусу. В Україні вже зареєстровано випадки Stratus та два випадки Nimbus.

"Нові варіанти поширюються швидше, але не викликають тяжчого перебігу хвороби. Симптоми здебільшого нагадують класичний COVID-19 й обмежуються верхніми дихальними шляхами. У людей можуть виникати біль у горлі, сиплість голосу", - пояснив він.

Також в.о. керівника ЦГЗ зазначає, що нові штами коронавірусу легше поширюються серед дітей та молоді у вигляді безсимптомних форм. Саме це сприяє тому, що кількість хворих зростає.

Рекомендації медиків

Фахівець закликав українців залишатися вдома при появі перших симптомів, не займатися самолікуванням і звертатися до лікарів. Також він радить дотримуватися базових заходів безпеки - носити маски у місцях скупчення людей, дезінфікувати руки й поверхні, а також робити вакцинацію.

Даниленко зазначає, що наявні в Україні вакцини проти коронавірусу є дієвими і проти нових штамів захворювання, які зараз поширюються у нашій країні.