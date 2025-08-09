Новий штам коронавірусу Stratus виявили у 7 областях України та Києві
Вже у семи областях України медики підтвердили захворювання новим штамом коронавірусу Stratus.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Олексія Даниленка.
За його словами, наразі ситуація з захворюваністю на COVID-19 в Україні є повністю контрольованою. Однак як і торік, відзначається зростання випадків захворюваності на COVID-19 в літній період.
За даними системи рутинного епіднагляду, минулого тижня було зафіксовано 684 випадків COVID-19 проти 494 випадків на попередньому.
Що відомо про Stratus
На сьогодні Stratus є одним із двох домінуючих штамів коронавірусу у світі.
Станом на 16 липня в Україні було підтверджено 38 випадків захворювання у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Чернігівській областях.
А також у Києві.
За наявними даними, новий штам демонструє підвищену здатність до поширення, але не призводить до тяжчого перебігу захворювання. У більшості випадків клінічна картина обмежується симптомами з боку верхніх дихальних шляхів у вигляді охриплості.
COVID-19
Раніше експерти розповіли про головний симптом нового заразного COVID, який шириться світом. За словами медиків, новий штам може спричинити спалах у сезон відпусток.
Також варто нагадати, що 6 серпня у Полтавській області було зафіксовано новий штам коронавірусу Stratus. Наразі у світі частка цього варіанту COVID-19 за місяць зросла з 7,4 % до 22,7%.