По Україні світло вимикатимуть за графіками, а не аварійно: де і коли саме

Через пошкодження енергообʼєктів після масованої атаки в кількох областях України сьогодні діятимуть графіки погодинних відключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кіровоградобленерго", "Сумиобленерго", "Черкасиобленерго".
Відповідно до команди НЕК "Укренерго", 22 жовтня з 13:30 до 15:30 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання по чергам:
Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах ГПВ можна переглянути за посиланням. Графіки аварійних відключень наразі ж скасовано.
Водночас з 16:30 на території Сумської області діятимуть графіки погодинних відключень в обсязі двох черг.
Причина тимчасового посилення обмежень - пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки.
22.10.2025 - Графік погодинних відключень
Тим часом з 13:00 замість графіка погодинних відключень у Кропиницькому та Олександрійському адміністративних районах Кіровоградської області також буде застосовано графік погодинних відключень:
"ПрАТ "Кіровоградобленерго" враховує необхідність економії електроенергії та забезпечено її споживання", - зауважили енергетики.
Оновлено о 13:58.
"Укренерго" оновило інформацію щодо ситуації в енергосистемі України. Повідомляється, що з метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів - у частині регіонів замість застосованих раніше аварійних запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії.
Дізнатись час і тривалість знеструмлень за вашою адресою - можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу у вашому регіоні.
"У частині областей - продовжують діяти зумовлені наслідками російської атаки аварійні відключення. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго", - додали в компанії.
Нагадаємо, сьогодні вночі РФ завдала чергового масованого комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі України. У зв'язку з цим в країні почали діяти графіки аварійного відключення світла.
Зокрема через ворожі удари по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області без електрики опинилися понад 14 тисяч родин.
Тим часом у Запоріжжі під нічною атакою без електрики залишилися близько 2 тисячі споживачів.
Детальніше про все, що відомо про наслідки чергової російської атаки читайте в матеріалі РБК-Україна.