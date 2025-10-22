По Украине свет будут выключать по графикам, а не аварийно: где и когда именно

Согласно команде НЭК "Укрэнерго", 22 октября с 13:30 до 15:30 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).

Часы отсутствия электроснабжения по очередям:

1.І - 13:30 - 15:30;

1.ІІ - 13:30 - 15:30.

Перечень адресов, обесточиваемых по очередям ГПВ можно посмотреть по ссылке. Графики аварийных отключений пока же отменены.

В то же время с 16:30 на территории Сумской области будут действовать графики почасовых отключений в объеме двух очередей.

Причина временного усиления ограничений - повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки.

22.10.2025 - График почасовых отключений

Между тем с 13:00 вместо графика почасовых отключений в Кропиницком и Александрийском административных районах Кировоградской области также будет применен график почасовых отключений:

Очередь 1.1: 13-15, 19-21;

Очередь 1.2: 13-15, 19-21;

Очередь 2.1: 13-15, 19-21;

Очередь 2.2: 13-15, 19-21;

Очередь 3.1: 15-17, 21-23;

Очередь 3.2: 15-17, 21-23;

Очередь 4.1: 15-17, 21-23;

Очередь 4.2: 15-17, 21-23;

Очередь 5.1: 17-19, 23-24;

Очередь 5.2: 17-19, 23-24;

Очередь 6.1: 17-19, 23-24;

Очередь 6.2: 17-19, 23-24.

"ЧАО "Кировоградоблэнерго" учитывает необходимость экономии электроэнергии и обеспечено ее потребление", - отметили энергетики.

Обновлено в 13:58.

"Укрэнерго" обновило информацию о ситуации в энергосистеме Украины. Сообщается, что с целью оживления длительно обесточенных потребителей - в части регионов вместо примененных ранее аварийных вводятся графики почасовых отключений электроэнергии.

Узнать время и продолжительность обесточивания по вашему адресу - можно на официальных страницах оператора системы распределения в вашем регионе.

"В части областей - продолжают действовать обусловленные последствиями российской атаки аварийные отключения. Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах ваших облэнерго", - добавили в компании.

Обновлено в 14:13.

В Днепровской области также будут применены графики отключений.

"По команде "Укрэнерго" переходим с экстренных отключений к графикам стабилизационных отключений", - добавили в ДТЭК.