RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

По Украине свет будут выключать по графикам, а не аварийно: где и когда именно

Фото: в Украине водят графики отключения света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Из-за повреждения энергообъектов после массированной атаки в нескольких областях Украины сегодня будут действовать графики почасовых отключений.

Согласно команде НЭК "Укрэнерго", 22 октября с 13:30 до 15:30 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).

Часы отсутствия электроснабжения по очередям:

  • 1.І - 13:30 - 15:30;
  • 1.ІІ - 13:30 - 15:30.

Перечень адресов, обесточиваемых по очередям ГПВ можно посмотреть по ссылке. Графики аварийных отключений пока же отменены.

В то же время с 16:30 на территории Сумской области будут действовать графики почасовых отключений в объеме двух очередей.

Причина временного усиления ограничений - повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки.

22.10.2025 - График почасовых отключений

Между тем с 13:00 вместо графика почасовых отключений в Кропиницком и Александрийском административных районах Кировоградской области также будет применен график почасовых отключений:

  • Очередь 1.1: 13-15, 19-21;
  • Очередь 1.2: 13-15, 19-21;
  • Очередь 2.1: 13-15, 19-21;
  • Очередь 2.2: 13-15, 19-21;
  • Очередь 3.1: 15-17, 21-23;
  • Очередь 3.2: 15-17, 21-23;
  • Очередь 4.1: 15-17, 21-23;
  • Очередь 4.2: 15-17, 21-23;
  • Очередь 5.1: 17-19, 23-24;
  • Очередь 5.2: 17-19, 23-24;
  • Очередь 6.1: 17-19, 23-24;
  • Очередь 6.2: 17-19, 23-24.

"ЧАО "Кировоградоблэнерго" учитывает необходимость экономии электроэнергии и обеспечено ее потребление", - отметили энергетики.

Обновлено в 13:58.

"Укрэнерго" обновило информацию о ситуации в энергосистеме Украины. Сообщается, что с целью оживления длительно обесточенных потребителей - в части регионов вместо примененных ранее аварийных вводятся графики почасовых отключений электроэнергии.

Узнать время и продолжительность обесточивания по вашему адресу - можно на официальных страницах оператора системы распределения в вашем регионе.

"В части областей - продолжают действовать обусловленные последствиями российской атаки аварийные отключения. Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах ваших облэнерго", - добавили в компании.

Обновлено в 14:13.

В Днепровской области также будут применены графики отключений.

 

"По команде "Укрэнерго" переходим с экстренных отключений к графикам стабилизационных отключений", - добавили в ДТЭК.

Атака на Украину 22 октября

Напомним, сегодня ночью РФ нанесла очередной массированный комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В связи с этим в стране начали действовать графики аварийного отключения света.

В частности из-за вражеских ударов по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области без электричества оказались более 14 тысяч семей.

Между тем в Запорожье под ночной атакой без электричества остались около 2 тысяч потребителей.

Подробнее обо всем, что известно о последствиях очередной российской атаки читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаВойна России против УкраиныОтключения света