В Україні створять спецпідрозділ для рекрутингу іноземців до війська

Керівник ОП Кирило Буданов провів нараду з представниками Сил оборони і нардепами щодо залучення іноземців та осіб без громадянства до контрактної військової служби у ЗСУ та Нацгвардії.

Буданов зазначив, що зараз різні структури проводять рекрутинг, визначення рівня придатності та підготовку контрактників-іноземців, що ускладнює контроль, узгодження потреб і забезпечення військових.

"Україна потребує створення єдиного координаційного центру залучення іноземців на військову службу. Це має бути структурний підрозділ, який повинен охопити всі етапи: від пошуку, відбору й транспортування до підготовки, забезпечення та інших потреб іноземних громадян", - зазначив керівник ОП.

Його заступник Павло Паліса зауважив, що підготовку іноземців та їх забезпечення частково можуть узяти на себе підрозділи ЗСУ чи Нацгвардії.

Він зазначив, що вони зацікавлені не лише у поповненні особового складу, а й у підготовці за власним досвідом і методикою.