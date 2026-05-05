UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Удар по Полтавщині Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

В Україні створять спецпідрозділ для рекрутингу іноземців до війська

19:30 05.05.2026 Вт
2 хв
Які завдання стоятимуть перед новим підрозділом?
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: в Україні готують рекрутинг іноземців (Getty Images)

В Україні хочуть створити координаційний центр для залучення іноземців на військову службу до ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу президента.

Читайте також: Нові правила ротації в ЗСУ. Як системні зміни в армії трансформують рекрутинг

Керівник ОП Кирило Буданов провів нараду з представниками Сил оборони і нардепами щодо залучення іноземців та осіб без громадянства до контрактної військової служби у ЗСУ та Нацгвардії.

Буданов зазначив, що зараз різні структури проводять рекрутинг, визначення рівня придатності та підготовку контрактників-іноземців, що ускладнює контроль, узгодження потреб і забезпечення військових.

"Україна потребує створення єдиного координаційного центру залучення іноземців на військову службу. Це має бути структурний підрозділ, який повинен охопити всі етапи: від пошуку, відбору й транспортування до підготовки, забезпечення та інших потреб іноземних громадян", - зазначив керівник ОП.

Його заступник Павло Паліса зауважив, що підготовку іноземців та їх забезпечення частково можуть узяти на себе підрозділи ЗСУ чи Нацгвардії.

Він зазначив, що вони зацікавлені не лише у поповненні особового складу, а й у підготовці за власним досвідом і методикою.

Нагадаємо, в Україні готують зміни у підходах до мобілізації. Йдеться про ширше залучення військових на контрактній основі, а також поступове оновлення чинних процедур набору і проходження служби.

Крім того, Міністерство оборони працює над комплексною реформою умов служби та рекрутингу в Силах оборони. Перші 10 із 30 проєктів уже майже готові до запуску.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НацгвардіяОфіс президентаКирило БудановЗбройні сили УкраїниВійна в Україні