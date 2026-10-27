В Україні створили НРК з дронами-перехоплювачами на борту
Компанія Ratel Robotics починає збирати дрони-перехоплювачі, які можна буде запускати з НРК. Для мисливців за ворожими повітряними цілями вже розробляють спеціальні пускові бокси.
Про це заявив засновник Ratel Robotics Тарас Остапчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
За його словами, запуск ударних FPV із наземних роботів Ratel уже показала раніше. Тепер компанія хоче розвивати цю зв’язку й для боротьби з повітряними цілями.
Так, у планах компанії спочатку створити багатороторні перехоплювачі, а згодом – дрони літакового типу. Також у розробці знаходяться пускові бокси для їхнього застосування з НРК і спільне програмне забезпечення для обміну даними між наземними та повітряними платформами.
Зазначається, що у такій зв’язці НРК зможе доставляти перехоплювачі на позицію та слугувати пусковою платформою, а повітряні дрони – уражати цілі.
Як зазначив Остапчук, саме в поєднанні різних платформ є один із напрямів розвитку роботизації: вони доповнюють можливості одна одної та дозволяють людям виконувати більше завдань віддалено.
Раніше повідомлялось, що хорватський НРК Komodo від Rheinmetall у вересні пройшов випробування з наведення мостів.
Також раніше стало відомо, що Третій армійський корпус вперше у світі десантував НРК з бомберів у тил ворога.
Окрім того, раніше українська компанія Tencore розкрила характеристики та ключові особливості НРК MAT1LDA, призначеного для пересування як суходолом, так і по воді.