В Україні створили НРК з дронами-перехоплювачами на борту

Компанія Ratel Robotics починає збирати дрони-перехоплювачі, які можна буде запускати з НРК. Для мисливців за ворожими повітряними цілями вже розробляють спеціальні пускові бокси.

Про це заявив засновник Ratel Robotics Тарас Остапчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes .

За його словами, запуск ударних FPV із наземних роботів Ratel уже показала раніше. Тепер компанія хоче розвивати цю зв’язку й для боротьби з повітряними цілями.

Так, у планах компанії спочатку створити багатороторні перехоплювачі, а згодом – дрони літакового типу. Також у розробці знаходяться пускові бокси для їхнього застосування з НРК і спільне програмне забезпечення для обміну даними між наземними та повітряними платформами.

Зазначається, що у такій зв’язці НРК зможе доставляти перехоплювачі на позицію та слугувати пусковою платформою, а повітряні дрони – уражати цілі.

Як зазначив Остапчук, саме в поєднанні різних платформ є один із напрямів розвитку роботизації: вони доповнюють можливості одна одної та дозволяють людям виконувати більше завдань віддалено.