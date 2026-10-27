В Украине создали НРК с дронами-перехватчиками на борту

Компания Ratel Robotics начинает собирать дроны-перехватчики, которые можно будет запускать из НРК. Для охотников за неприятельскими воздушными целями уже разрабатывают специальные пусковые боксы.

Об этом заявил основатель Ratel Robotics Тарас Остапчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

По его словам, запуск ударных FPV из наземных роботов Ratel уже показал ранее. Теперь компания хочет развивать эту связь и для борьбы с воздушными целями.

Да, в планах компании сначала создать многороторные перехватчики, а впоследствии – дроны самолетного типа. Также в разработке находятся пусковые боксы для их применения с НРК и совместное программное обеспечение обмена данными между наземными и воздушными платформами.

Отмечается, что в такой связке НРК сможет доставлять перехватчики на позицию и служить пусковой платформой, а воздушные дроны поражать цели.

Как отметил Остапчук, именно в сочетании разных платформ есть одно из направлений развития роботизации: они дополняют возможности друг друга и позволяют людям выполнять больше задач удаленно.