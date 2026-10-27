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В Украине создали НРК с дронами-перехватчиками на борту

11:48 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Константин Широкун
В Украине создали НРК с дронами-перехватчиками на борту Фото: в Украине создали НРК с дронами-перехватчиками (пресс-служба компании)
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Компания Ratel Robotics начинает собирать дроны-перехватчики, которые можно будет запускать из НРК. Для охотников за неприятельскими воздушными целями уже разрабатывают специальные пусковые боксы.

Об этом заявил основатель Ratel Robotics Тарас Остапчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

По его словам, запуск ударных FPV из наземных роботов Ratel уже показал ранее. Теперь компания хочет развивать эту связь и для борьбы с воздушными целями.

Да, в планах компании сначала создать многороторные перехватчики, а впоследствии – дроны самолетного типа. Также в разработке находятся пусковые боксы для их применения с НРК и совместное программное обеспечение обмена данными между наземными и воздушными платформами.

Отмечается, что в такой связке НРК сможет доставлять перехватчики на позицию и служить пусковой платформой, а воздушные дроны поражать цели.

Как отметил Остапчук, именно в сочетании разных платформ есть одно из направлений развития роботизации: они дополняют возможности друг друга и позволяют людям выполнять больше задач удаленно.

Ранее сообщалось, что хорватский НРК Komodo от Rheinmetall в сентябре прошел испытания по наводке мостов.

Ранее стало известно, что Третий армейский корпус впервые в мире десантировал НРК из бомберов в тыл врага.

Кроме того, ранее украинская компания Tencore раскрыла характеристики и ключевые особенности НРК MAT1LDA, предназначенного для передвижения как по суше, так и по воде.

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