Хорватський НРК Komodo від Rheinmetall навчився наводити мости: результати випробувань

Компанія Rheinmetall Unmanned Vehicles, створена на базі хорватського DOK-ING, провела в Хорватії два раунди польових випробувань важкого наземного роботизованого комплексу MV-8 Komodo.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на хорватське видання Hrvatski vojnik .

Міст навели без екіпажу

Систему для наведення мостів на базі Komodo випробували на інженерному полігоні "Церовац" поблизу Карловця за підтримки Міністерства оборони Хорватії та Хорватського сухопутного війська.

Місток Cobra виробництва компанії General Dynamics European Land Systems (GDELS) має клас військового навантаження MLC 90 - за такою класифікацією через нього можуть проїжджати гусеничні машини масою до 81,7 тонни або колісні до 93,9 тонни.

Розкладений місток довжиною 15 метрів призначений для подолання невеликих річок, ровів, каналів та кратерів шириною приблизно 8–14 метрів.

За словами розробників, попри збільшення габаритів машини майже вдвічі за висотою й довжиною, максимальна швидкість гібридного дизель-електричного привода 55 км/год та інші тактико-технічні характеристики не змінюються.

Ключова особливість системи, яку в компанії назвали "безпілотним комплексом для форсування перешкод" (Unmanned Gap Crossing System), - керування і Komodo, і мостом здійснюється дистанційно з однієї консолі одним оператором.

Після прибуття до місця форсування місток розгортається за лічені хвилини - виробник GDELS називає орієнтовний час близько двох хвилин. Дальність дистанційного керування комплексом у зоні оптичної видимості становить приблизно 1,5 кілометра.

Фото: НРК наводить міст (Hrvatski vojnik)

Автономія як окремий напрям

Другий етап випробувань стосувався пакета автономного керування PATH A-Kit, який розробила канадська підрозділ Rheinmetall. Систему, спершу створену для цивільних вантажних конвоїв, тестували на полігоні "Еуген Кватерник" поблизу Слуня.

PATH A-Kit дозволяє Komodo рухатися за заданими маршрутами, слідувати в колоні, записувати й повторювати пройдені траєкторії, а також автоматично розпізнавати та обходити перешкоди, використовуючи GPS, LIDAR і радар - зокрема й за відсутності сигналу GPS. За словами інженерів компанії, під час тестів система показала себе надійною.

У Rheinmetall UV розраховують завершити випробування мостової системи восени.