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Третій корпус вперше у світі десантував НРК з бомберів у тил ворога: деталі операції (відео)

07:56 25.09.2026 Пт
4 хв
aimg Лев Шевченко
Третій корпус вперше у світі десантував НРК з бомберів у тил ворога: деталі операції (відео) Фото: скриншот з відео (Третій корпус)
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Третій армійський корпус вперше в історії застосував тактику десантування наземних роботизованих комплексів (НРК) з важких бомберів "Грифон". Під час операції "Вівальді" окупантів атакували НРК-камікадзе, закинуті на понад 10 кілометрів углиб тилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Третього армійського корпусу.

Технопрорив, якого не було ніде у світі

Командир підрозділу ударних наземних комплексів "NC13" у складі Третьої окремої штурмової бригади Третього армійського корпусу з позивним "Макар" розповів, що систему скидання НРК з БпЛА бійці використовують уже близько чотирьох-п'яти місяців. За його словами, до цього жоден підрозділ у світі не десантував наземних роботів з повітря - і тим більше не робив цього системно на полі бою.

Тактику розглядають як частину диверсійних операцій, спрямованих на знищення ворога глибоко в тилу та в схованках, захоплення ворожих пілотів і порушення логістики. Наземні роботи вже застосовували для захоплення полонених, а також для утримання позицій протягом 45 днів із встановленим кулеметом.

За словами "Макара", підрозділ витратив чимало часу на розробку системи: потрібно було з'ясувати, як кріпити НРК до дрона, як апарат поводитиметься в повітрі, яким боєкомплектом його оснащувати, як підтримувати зв'язок і планувати місії - а також якнайдовше приховувати від ворога, звідки саме надходить удар.

Перша спроба була невдалою, друга - успішною

Першу операцію зі скидання НРК бійці "NC13" провели разом із батальйоном безпілотних систем Третьої штурмової бригади: пілоти доставили й скинули двох роботів за 15 кілометрів від лінії фронту.

Скидання відбулося успішно, однак підрозділ обрав невдалий час для виконання завдання - ворог помітив рух і відкрив вогонь, знищивши обидва апарати.

Того ж дня бійці скинули ще два НРК у той самий район, врахувавши попередні помилки. Другій групі вдалося дістатися заданої цілі - перевалочного пункту, де ворожі війська зупинялися для перегрупування й відпочинку, - і знищити його. За словами "Макара", успіх другої спроби дав змогу систематизувати підхід і почати регулярно застосовувати тактику на відстані до 15 кілометрів у тилу ворога.

Концептуально до ідеї десантування підрозділ прийшов ще у листопаді 2025 року, коли досяг рівня ударної бригади з НРК. Тоді командир доручив інженерам розробити апарат, адаптований до перенесення й скидання з дрона.

Ефективність і психологічний вплив на ворога

За словами командира, успішність операцій зі скидання НРК становить близько 80% завдяки координації між усіма залученими підрозділами - від майстерні й планової групи до операторів на чергуванні.

Крім бойових завдань, роботи використовують і для "вільного полювання" вздовж логістичних маршрутів ворога: за словами "Макара", в одній з операцій єдиний НРК вивів з ладу двох і поранив ще чотирьох ворожих солдатів.

Такі дії, за спостереженнями підрозділу, викликають у ворога паніку та змушують командування росіян забороняти рух по окремих маршрутах і переводити позиції на повну бойову готовність. В одному з випадків, розповів "Макар", ліквідація одного ворожого солдата наземним роботом призвела до скасування запланованого механізованого штурму.

Командир NC13 звернувся до командирів інших батальйонів і бригад із закликом розвивати напрямок наземних роботизованих комплексів, наголосивши, що робототехніка дозволяє зберігати життя особового складу.

Чому бомбери назвали "Грифон"

Назва бомберів пов'язана з позивним кулеметника NC13 Григорія Баха - "Грифон", який зник безвісти під час боїв за Андріївку у 2023 році, коли підрозділ ще був штурмовим взводом у складі другого штурмового батальйону. За словами "Макара", кожна така операція - це спосіб віддати належне побратиму й помститися за нього.

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Тим часом наземні роботизовані комплекси активно розвивають й інші країни: хорватський виробник Rheinmetall Unmanned Vehicles провів польові випробування важкого НРК MV-8 Komodo, який навчився дистанційно наводити мостові переправи для проходу техніки, а також протестував пакет автономного керування, що дозволяє роботу самостійно рухатися маршрутом і обходити перешкоди.

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