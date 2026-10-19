В Україні створили плаваючий НРК з бензиновим двигуном (фото)

Українська компанія Tencore розкрила характеристики та ключові особливості НРК MAT1LDA, призначеного для пересування як суходолом, так і по воді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що цей НРК увійшов до нової екосистеми безпілотних систем, презентація якої відбулася на початку жовтня цього року.

Розробкою роботизованої амфібії займалася українська компанія NODRICS. Платформа оснащена вісьмома колесами за схемою 8×8 та бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Для подолання водних перешкод і пересування заболоченою місцевістю з боків машини передбачені спеціальні понтони.

Як зазначають розробники, MAT1LDA здатна транспортувати до 500 кг вантажу під час руху суходолом і до 400 кг – на воді. Заявлена дальність пересування комплексу становить до 160 км на суші та до 50 км під час руху водою.

Серед конструктивних переваг розробники також відзначають відкриту раму, яка дає змогу оперативно адаптувати платформу до різних завдань – від перевезення вантажів у контейнерах до транспортування евакуаційних нош.