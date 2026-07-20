В Україні створили надлегкі антени для дронів (фото)

Головна особливість нових антен – поєднання високого коефіцієнта підсилення (до 9 dBi) та надзвичайно малої ваги. Залежно від моделі антени важать лише 75-85 грамів, що робить їх ефективним рішенням для дронів-ретрансляторів, наземних станцій та виносних комплексів зв’язку.

У BlueBird Tech зазначають, що нова серія Yagi-Uda Lite розроблялася з акцентом на мобільність, швидке розгортання на полі бою та роботу в умовах, де необхідно забезпечити стабільний зв’язок на великих відстанях.

Як працюють антени

За словами представників компанії, нові антени формують спрямовану діаграму випромінювання типу Yagi-Uda, концентруючи сигнал у потрібному напрямку. Це дозволяє не лише збільшувати дальність роботи систем зв’язку, а й зменшувати вплив перешкод та покращувати якість передачі даних.

Модель Yagi-Uda Lite 750 працює в діапазоні 730-840 МГц та оптимізована під частоту 750 МГц, тоді як Yagi-Uda Lite 915 розрахована на роботу в діапазоні 870-1000 МГц із номінальною частотою 915 МГц.

Завдяки компактним розмірам, малій вазі та механічній міцності антени можуть інтегруватися як у безпілотні системи, так і в стаціонарні чи мобільні комплекси зв’язку – без суттєвого навантаження на платформу.