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В Украине создали сверхлегкие антенны для дронов (фото)

15:28 20.07.2026 Пн
2 мин
Сколько весит новая технология ВПК?
aimg Константин Широкун
Фото: в Украине создали сверхлегкие антенны для дронов (blue-bird.tech)

Компания BlueBird Tech представила новые сверхлегкие направленные антенны Yagi-Uda Lite 750 и Yagi-Uda Lite 915 для ударных дронов.

Об этом сообщили в пресс - службе компании.

Главная особенность новых антенн – сочетание высокого коэффициента усиления (до 9 dBi) и очень малого веса. В зависимости от модели антенны весят всего 75-85 г, что делает их эффективным решением для дронов-ретрансляторов, наземных станций и выносных комплексов связи.

В BlueBird Tech отмечают, что новая серия Yagi-Uda Lite разрабатывалась с акцентом на мобильность, быстрое развертывание на поле боя и работу в условиях, где необходимо обеспечить стабильную связь на больших расстояниях.

Как работают антенны

По словам представителей компании, новые антенны формируют направленную диаграмму излучения типа Yagi-Uda, концентрируя сигнал в нужном направлении. Это позволяет не только увеличивать дальность работы систем связи, но и снижать влияние помех и улучшать качество передачи данных.

Модель Yagi-Uda Lite 750 работает в диапазоне 730–840 МГц и оптимизирована под частоту 750 МГц, тогда как Yagi-Uda Lite 915 рассчитана на работу в диапазоне 870–1000 МГц с номинальной частотой 915 МГц.

Благодаря компактным размерам, малому весу и механической прочности антенны могут интегрироваться как в беспилотные системы, так и в стационарные или мобильные комплексы связи без существенной нагрузки на платформу.

Напомним, 14 июля украинские военные впервые продемонстрировали работу Barracuda , который вместе с другими беспилотными системами атаковал позиции российских захватчиков.

В ВМС отметили, что взаимодействие нескольких типов беспилотных систем позволяет более эффективно выявлять и поражать силы врага.

Также недавно в ГУР сообщили, что Украина разрабатывает новую систему для морских дронов , которая позволит как уничтожать цели кафиров, так и задерживать в Черном море подсанкционные корабли, после чего вводить их в порт для конфискации.

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