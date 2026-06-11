В Україні створили дрон-перехоплювач з "максималкою" понад 450 км/год (фото)

Новий безпілотник отримав назву Dancer 4.5.0. Дрон-перехоплювач з цього комплексу із робочою швидкістю до 450 км/год оснащений модулем автоматичного донаведення на ціль на базі штучного інтелекту.

Безпілотник має максимальну висоту ураження цілей до 4,8 км та дальність застосування до 30 км. Комплекс оснащений системою автоматичного донаведення на ціль (ATTS), що дозволяє повторно атакувати ціль у разі невдалого першого заходу.

Цікаво, що комплекс здатний автоматично виконувати зліт, виходити в район цілі за даними систем детекції та самостійно виявляти потенційні цілі за допомогою модуля автономного донаведення. Це зменшує навантаження на екіпаж під час виконання завдань.

Високий рівень автоматизації скорочує час підготовки операторів та спрощує розгортання нових розрахунків. Мінімальний екіпаж комплексу складається з трьох осіб — пілота, навідника та водія-сапера.

У компанії також зазначають, що завдяки LTE-керуванню один оператор може одночасно контролювати роботу кількох перехоплювачів.