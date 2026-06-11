В Украине создали дрон-перехватчик с "максималкой" более 450 км/ч (фото)

Новый беспилотник получил название Dancer 4.5.0. Дрон-перехватчик из этого комплекса с рабочей скоростью до 450 км/ч оснащен модулем автоматического донаведения на цель на базе искусственного интеллекта.

Беспилотник имеет максимальную высоту поражения целей до 4,8 км и дальность применения до 30 км. Комплекс оснащен системой автоматического донаведения на цель (ATTS), что позволяет повторно атаковать цель в случае неудачного первого захода.

Интересно, что комплекс способен автоматически выполнять взлет, выходить в район цели по данным систем детекции и самостоятельно выявлять потенциальные цели с помощью модуля автономного донаведения. Это уменьшает нагрузку на экипаж во время выполнения задач.

Высокий уровень автоматизации сокращает время подготовки операторов и упрощает развертывание новых расчетов. Минимальный экипаж комплекса состоит из трех человек - пилота, наводчика и водителя-сапера.

В компании также отмечают, что благодаря LTE-управлению один оператор может одновременно контролировать работу нескольких перехватчиков.