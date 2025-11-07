В Україні стрімко поширюється яскрава рослина з "чорного списку": чим вона небезпечна

Восени уздовж доріг і на луках України досі можна зустріти красиву яскраво-жовту рослину, яка вважається небезпечною та навіть входить до так званого "чорного списку" видів з високою інвазійною спроможністю.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Нижньодністровського національного природного парку у Facebook.
Українцям розповіли, що цієї осінньої пори уздовж доріг і на луках України досі цвіте рослина з яскраво-жовтими суцвіттями.
Йдеться про гринделію розчепірену - Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal.
Згідно з інформацією наукового співробітника Нижньодністровського НПП Наталії Товстухи, в Україні гринделія:
Повідомляється, що гринделія розчепірена - представник родини Айстрових.
Суцвіття в неї має вигляд кошика, який складається з багатьох квіточок, обгорнутих кількома рядами маленьких листочків.
Наголошується, що ця рослина легко розпізнається за відігнутими назовні шилоподібним кінчикам липких листочків обгортки.
У Нижньодністровському НПП повідомили, що батьківщина цього виду рослин - Північна Америка.
Уточнюється, що в Україну її насіння потрапило з фуражем (кормом) для коней, який поставлявся під час Другої Світової зі США.
Примітно, що там гринделія розчепірена здавна використовувалась індіанцями для лікування численних хвороб.
Сьогодні гринделію розчепірену використовують в цілому:
Водночас в Україні її вважають небезпечною.
Це пояснюється тим, що гринделія розчепірена - завдяки невибагливості до умов зростання та великій кількості насіння - активно вкорінюється як у природних, так і напівприродних місцезростаннях.
При цьому вона витісняє місцеві види рослин (тому й була занесена до так званого "чорного списку").
