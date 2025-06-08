Цвіте прямо зараз: рослина в Україні, яка може залишити без рук або ніг

Ця рослина становить серйозну загрозу для здоров'я, а її токсичні сполуки можуть потрапляти на шкіру навіть з вітром. Симптоми з'являються із затримкою, тому легко пропустити момент контакту.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia розповідає про рослину, яку краще оминати "третьою дорогою".

Яка небезпечна рослина може бути загрозою для вас

Борщівник Сосновського, найбільший бур'ян у Європі, є непомітною, але смертельною загрозою. Він може призвести до сильних опіків, постійного пошкодження тканин і навіть смерті.

Щоліта борщівник Сосновського з'являється у новинах, які попереджають про цю отруйну рослину. Хоча він росте по всій Україні, все ж не кожен може його розпізнати або сказати, як він впливає на організм людини.

Борщівник Сосновського належить до родини селерових (Apiaceae), також званих зонтичними - поряд з овочами та спеціями, такими як морква, кмин та коріандр.

Рослину можна знайти в таких місцях, як: пустирі, луки, поля, ліси, парки, узбіччя доріг, залізничні насипи, присадибні ділянки, сади, береги річок та озер.

Чому борщівник такий небезпечний

Сполуки, що містяться в борщівнику Сосновського, стають корозійними під впливом ультрафіолетового випромінювання сонячного світла. Вони можуть спричинити хімічні опіки шкіри другого та третього ступеня.

Коли спекотно, можна отримати опік навіть без прямого контакту з бур'яном. Під впливом високих температур фуранокумарини стають леткими, створюючи токсичну хмару навколо рослин. Концентрації цих сполук можуть бути дуже високими, оскільки цвітіння та плодоношення борщівника Сосновського збігаються з найспекотнішою порою року.

Цей етап життєвого циклу рослини характеризується виділенням найбільшої кількості фуранокумаринів. Фуранокумарини не лише викликають болісні опіки. Доведено, що вони можуть мати канцерогенну та тератогенну дію, тобто підвищують ймовірність розвитку вад плода у вагітних жінок.

Симптоми опіку борщівником

Опік від борщівника Сосновського викликає такі симптоми:

Почервоніння шкіри та утворення пухирів, заповнених серозною рідиною, які тримаються близько 3 днів.

Потім обпечена шкіра темніє, і ця зміна може тривати кілька місяців.

Шкіра, уражена опіками, має підвищену чутливість до ультрафіолетових променів протягом тривалого часу.

Цей ефект може тривати кілька років. Опіки, спричинені борщівником Сосновського, можуть призвести до видимих ​​рубців.

Інтенсивність опіку залежить від чутливості шкіри, температури навколишнього середовища, сонячного світла та вологості. Спітніла шкіра більш схильна до опіків, ніж суха.

Крім того, контакт з фуранокумаринами може викликати такі симптоми: нудоту та блювоту, головний біль, подразнення дихальних шляхів, подразнення очей, кон'юнктивіт. Однак шкідливість борщівника Сосновського на цьому не закінчується.

Ця рослина смертельно небезпечна для ослаблених людей, які мають хронічні захворювання або підвищену чутливість до речовин, які вона виділяє. Опіки борщівником Сосновського можуть призвести до некрозу тканин, що може призвести навіть до ампутації кінцівок.

Відомі випадки смерті від опіків, спричинених борщівником Сосновського. Однак вони в основному стосувалися людей похилого віку.

Як лікується опік від борщівника Сосновського?

Якщо контакт з борщівником Сосновського вже відбувся, першим кроком є ​​вимивання шкіри водою з милом. Також слід уникати перебування на сонці, щоб максимально зменшити корозійну дію фуранокумаринів. Однак, якщо виникнуть перші симптоми опіку (почервоніння шкіри, печіння), слід звернутися до лікаря.