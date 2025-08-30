ua en ru
Витискає з ґрунтів максимум. Яка культура в Україні найбільше виснажує землю

Субота 30 серпня 2025 08:40
UA EN RU
Витискає з ґрунтів максимум. Яка культура в Україні найбільше виснажує землю Виснажений ґрунт на полях стає менш родючим (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова

Деякі сільськогосподарські культури вважаються особливо "ненажерливими", оскільки виснажують землю - забирають із ґрунту велику кількість поживних речовин.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла еколог Тетяна Тимочко.

Яка культура в Україні - найбільш "ненажерлива"

Згідно з інформацією експерта, однією з найбільш "ненажерливих" культур вважається соняшник.

При цьому Україна - один зі світових лідерів з експорту соняшникової олії.

"Він виносить із ґрунту велику кількість поживних речовин. Особливо азоту, фосфору та калію. Крім того, в нього дуже глибока коренева система, яка буквально "витягує" вологу й мінерали з нижніх горизонтів ґрунту", - розповіла Тимочко.

Що буде, якщо вирощувати соняшник на одному полі

За словами фахівця, якщо соняшник вирощувати занадто часто на одному й тому ж полі, це призводить до:

  • виснаження ґрунту;
  • втрати гумусу (органічної частини ґрунту, яка утворюється в результаті розкладу рослинних і тваринних решток і продуктів життєдіяльності організмів);
  • погіршення його структури.

"Виснажений ґрунт стає менш родючим. Зростає ризик ерозії. А також з'являється більше бур'янів та шкідників, що стимулює використання пестицидів", - зауважила спеціаліст.

Яка ситуація з вирощуванням соняшника в Україні

Тимочко повідомила, що в Україні, на жаль, "соняшник часто вирощують з порушенням сівозміни".

"На одному полі його сіють через 2-3 роки або навіть і щороку. Хоча агрономічні норми радять повертати соняшник на те саме місце не раніше ніж через 7-8 років", - поділилась еколог.

Вона пояснила, що "це робиться заради швидкого прибутку".

"Адже соняшникова олія є стратегічним експортним продуктом. Такий підхід дозволяє отримати вигоду зараз, але призводить до деградації ґрунтів у довгостроковій перспективі", - наголосила експерт.

Насамкінець вона зауважила, що тут головна різниця з країнами Європейського Союзу полягає в тому, що "в Україні часто домінує короткострокова вигода - "витиснути з ґрунту максимум".

"Тоді як в Європі працює стратегія довготривалого збереження родючості - через сівозміни, сидерати та органічне землеробство", - підсумувала Тимочко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про особливості погоди в Україні на початку серпня та пояснювали, які регіони можуть втратити врожай через посуху, розповсюдження шкідників і поширення хвороб.

Крім того, ми пояснювали, що садівникам потрібно зробити вже зараз, щоб врятувати врожай винограду.

Читайте також, який небезпечний клоп загрожує понад 100 культурам і може знищити врожай в Україні.

Рослини аграрії Олія Сад і огород Фермери
